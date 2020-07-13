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13.07.2020 18:21
Рубрика: Происшествия

Экипаж катера рассказал, как нашли тело убитой Соколовым аспирантки

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Один из членов экипажа катера "Самара" дает показания. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Один из членов экипажа катера "Самара" дает показания. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Один из членов экипажа катера "Самара" дает показания. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Останки убитой аспирантки Анастасии Ещенко нашли случайно во время уборки водной глади в районе Семимостья. Об этом на судебном заседании, где рассматривалось дело историка Соколова, рассказали члены экипажа катера "Самара".

Свидетельские показания дали два моториста и капитан катера. На судебном заседании мужчины рассказали, что утром 9 ноября катер как обычно убирал мусор с водной поверхности. Маршрут лежал через Мойку, канал Грибоедова, Крюков канал.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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Капитан судна сообщил, что при прохождении Семимостья у Никольского собора экипаж обратил внимание на объемный мешок на поверхности воды. Мешок был выловлен специальным сачком погружен на катер.

Поначалу члены экипажа даже не придали этой находке значения. Капитан катера на заседании отметил, что периодически в реки и каналы мешки с мусором кидают дворники.

Мешок вместе с остальным мусором увезли в шаланду - баржу на улице Гапсальской.

Катер отправился дальше по маршруту.

Члены экипажа рассказали на заседании, что уже днем 9 ноября знали о страшном убийстве в центре города. Но они и предположить не могли, что мешок с Семимостья имеет к нему отношение. В середине рабочего дня капитану позвонили из офиса компании и поинтересовались, не находили ли рабочие во время выезда чего-нибудь подозрительного. Капитан рассказал про мешок. Но проверить его удалось лишь через двое суток. В это время водолазы уже вовсю прочесывали Мойку, а также реки и каналы ниже по течению, искали останки убитой девушки.

На судебном заседании оба моториста признались, что не смогли открыть пакет, увидев на нем следы крови, они ушли. Силы духа хватило только у капитана. Увидев внутри останки, он немедленно вызвал полицию.

Напомним, аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко была убита в ночь на 8 ноября прошлого года. Ее расстреляли, а потом расчленили тело. В убийстве признался известный историк Олег Соколов, задержанный практически с поличным. Преступление он объяснил личными мотивами: Соколова и Анастасию Ещенко связывали романтические отношения.

Адвокат семьи убитой аспирантки: Историк Соколов избивал девушку

Ранее историк, выступая на судебных заседаниях, настаивал на том, что девушка его сама довела, что она оскорбляла его и унижала его детей. Часть переписки Соколова и Ещенко была обнародована на прошлой неделе, также в сеть попала видеозапись ссоры историка и аспирантки, которая заканчивается тем, что девушка в слезах выбегает из квартиры.

Выступивший на сегодняшнем судебном заседании однокашник Ещенко охарактеризовал Анастасию как увлеченную интеллигентную девушку. 10 ноября она должна была пойти на встречу с однокашниками в кафе, друзья планировали обговорить детали встречи, но Анастасия перестала выходить на связь. Через сутки друзья узнали, что девушка была жестоко убита.

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