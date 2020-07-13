Экс-директор соцучреждения пойдет под суд после изнасилования девочки

В Новгородской области в отношении бывшего директора социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По мнению СК РФ по Новгородской области, с ведома экс-руководителя была изнасилована воспитанница центра, сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело по статье 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней) возбудили в отношении жителя Великого Новгорода, ранее судимого за подобное преступление. По версии следствия, именно этот гражданин в 2014 году изнасиловал воспитанницу. Как уточнили в ведомстве, все произошло с ведома директора, который допустил человека в центр и не возражал против его общения с несовершеннолетними.

Сейчас сотрудники СК проверяют информацию о совершении преступлений сексуального характера в отношении других воспитанников. Вместе с региональным УФСБ проводятся обыски.