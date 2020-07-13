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13.07.2020 09:48
Рубрика: Общество

Эксперт: Европейской части России не грозит массовое таяние грунтов

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
Фото: Александр Ковалев/ТАСС Фото: Александр Ковалев/ТАСС
Фото: Александр Ковалев/ТАСС

На европейской части России таяние мерзлых грунтов, вызванное потеплением климата, не будет носить массовый характер, как в Сибири. Но негативные последствия этого явления могут испытать на себе северные территории Архангельской области и НАО. Об этом сообщил РИА Новости директор Высшей инженерной школы Северного Арктического федерального университета Сергей Аксенов.

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По словам ученого, мерзлые грунты практически отсутствуют на материковой части Архангельской области, но они распространены на архипелагах Новая Земля и Земля Франца Иосифа. На этих арктических островах расположены метеостанции, военные городки и объекты погранслужбы.

В Ненецком округе также встречаются линзы мерзлых грунтов. В частности, они создают проблемы для удаленного поселка Амдерма с его аэропортом. Кроме того, из-за потепления климата в НАО становится все сложнее обустраивать зимники - сезонные автомобильные дороги.

Таяние мерзлого грунта снижает его несущую способность, поясняет Сергей Аксенов. На сооружениях появляются трещины и деформации, здания и трубопроводы могут обрушиться.

Выходом из ситуации могут стать дома на легких фундаментах, которые возводятся в поселках вахтового типа и выравниваются в случае необходимости, считают ученые. По их мнению, проблему вполне можно решить, соответствующие технологии разрабатываются в разных странах, в том числе в России.

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