Эксперт: Европейской части России не грозит массовое таяние грунтов

На европейской части России таяние мерзлых грунтов, вызванное потеплением климата, не будет носить массовый характер, как в Сибири. Но негативные последствия этого явления могут испытать на себе северные территории Архангельской области и НАО. Об этом сообщил РИА Новости директор Высшей инженерной школы Северного Арктического федерального университета Сергей Аксенов.

По словам ученого, мерзлые грунты практически отсутствуют на материковой части Архангельской области, но они распространены на архипелагах Новая Земля и Земля Франца Иосифа. На этих арктических островах расположены метеостанции, военные городки и объекты погранслужбы.

В Ненецком округе также встречаются линзы мерзлых грунтов. В частности, они создают проблемы для удаленного поселка Амдерма с его аэропортом. Кроме того, из-за потепления климата в НАО становится все сложнее обустраивать зимники - сезонные автомобильные дороги.

Таяние мерзлого грунта снижает его несущую способность, поясняет Сергей Аксенов. На сооружениях появляются трещины и деформации, здания и трубопроводы могут обрушиться.

Выходом из ситуации могут стать дома на легких фундаментах, которые возводятся в поселках вахтового типа и выравниваются в случае необходимости, считают ученые. По их мнению, проблему вполне можно решить, соответствующие технологии разрабатываются в разных странах, в том числе в России.