Летний сад начнет принимать посетителей с 15 июля

15 июля после длительных карантинных мер откроется самый любимый петербуржцами и гостями города Летний сад. Войти в сад можно будет с обеих сторон.

Как "РГ" пояснили в пресс-службе Русского музея (Летний сад входит в состав музея), вход в сад - бесплатный, но придется соблюдать предписания Роспотребнадзора - носить гигиеническую маску и соблюдать нормы социального дистанцирования. При необходимости средства индивидуальной защиты можно будет приобрести при входе в сад.

Чтобы не допустить заражения посетителей друг от друга, в саду будут ежедневно обрабатывать дезсредствами все контактные поверхности.

По предварительным подсчетам, очередей на вход скапливаться не будет. Места, с учетом соблюдения социальной дистанции, хватит на всех.

Малыши смогут поиграть на детских площадках. Что касается Летнего дворца Петра I, Кофейного и Чайного домиков, Малой оранжереи, экспозиции в "Голубятне" и павильона "Лакоста", находящихся на территории сада, то они пока остаются недоступны для посещения. Также на данном этапе будут еще закрыты кафе.

Часы работы Летнего сада с 10 до 22 часов, вход прекращается за 30 минут до закрытия.

Напомним, с 8 июля открыт Михайловский сад.