Мест для любительской рыбалки может стать меньше

Ценные виды рыб во многих российских водоемах все больше замещаются щукой, налимом и корюшкой. Они, конечно, тоже хороши и в ухе, и на сковородке, но все-таки не хочется совсем остаться, например, без лосося, кумжи, арктического гольца, сига или хариуса. Как и потерять возможность пойти на рыбалку с удочками и спиннингами. Оказывается, все это взаимосвязано.

Виной всех этих проблем стали сети, вернее - промышленное рыболовство. А если еще вернее, то пробелы в законодательстве, из-за которых продолжают сокращаться участки для любительского рыболовства и популяции ценных рыб.

Ловят без перерыва на нерест

"Во время нереста рыбы существует запрет на любительскую рыбалку, но не запрещен промышленный лов, - рассказала "Российской газете" председатель совета "Питерского клуба рыболовов" Тамара Ортикова. - Такая ситуация, в частности, возникает на Ладожском озере. Мы выдвинули предложение откорректировать правила рыболовства, чтобы промысловикам также был запрещен лов во время нереста".

Категорический противник сетного лова, поскольку сети наносят большой ущерб экосистемам озер и рек, и Валерий Иркашев, председатель правления фонда "Мурманский лосось", созданного для охраны лосося в водоемах региона. "И, если на внутренних водоемах Кольского полуострова возобновится масштабный сетной лов, его последствия будет трудно предсказать". А он возобновится. Поскольку промышленное рыболовство уже расширяется. Под него отдано около 40 участков на крупных водоемах Заполярья. И проектируются новые.

Директор Лапландского биосферного заповедника Сергей Шестаков подтверждает: последствия могут быть действительно серьезными. "Один из проектируемых участков на озере Имандра перекрывает вход в губу Воче-Ламбина и далее в реку Нижняя Чуна на территории заповедника, - отмечает он в своем письме. - Второй перекрывает вход в Монче-губу. Эти участки находятся на миграционных путях крупных рыб-производителей кумжи и других видов. Что поставит под угрозу существование в озере популяций кумжи и сиги, которые и без того сократились".

Когда-то озеро славилось ценными видами рыб, в число которых входили также атлантический лосось, арктический голец, европейские ряпушка и хариус. Сегодня численность лососевых в Имандре сокращается, а тенденции к ее восстановлению нет. Ценные виды рыб все больше замещаются щукой, налимом и корюшкой.

Сергей Шестаков предлагает использовать озеро Имандра только для любительского рыболовства и исключить рыбопромысловые участки из перечня планируемых к рассмотрению.

Где сети - с удочками не ходи

Помимо экологических проблем расширение на Имандре промышленного лова принесет и другие. Оно практически выгоняет с берегов озера рыбаков-любителей. Доступ туда им будет закрыт, предупреждает Валерий Иркашев.

Имандра - одно из самых популярных водоемов Заполярья среди рыбаков-любителей. Но уже сегодня площадь участков для промышленного лова составляет до трех гектаров. И обычно они полностью перекрываются сетями. При этом в правилах рыболовства указано, что нельзя ловить рыбу удочкой на расстоянии 200 метров от стационарного орудия лова, к которым относятся и сети.

Обсуждение, на котором настаивал Валерий Иркашев, все-таки состоялось и принесло первые плоды. Акватории в районе островов Коим и Паленого, а также Монче-губу удалось отстоять для любительского лова. По крайней мере, пока удалось.

Закон не сработает

Впрочем, такие ситуации складываются не только в Мурманской области. Они одинаковы для всех внутренних российских водоемов, где действует промышленный лов.

Специалисты Института проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра РАН Петр Терентьев и Николай Кашулин делают однозначный вывод: сложившаяся система управления водными биологическими ресурсами неэффективна и нуждается в пересмотре. При заключении договоров на аренду промысловых участков не предусматривается ответственность пользователей за сохранение и восполнение рыбных запасов. И этот законодательный пробел нуждается в срочной корректировке, настаивают ученые.

Тем более, что с первого января 2021 года вступает в силу закон, который специально принимался, чтобы сохранить экосистемы и чтобы рыболовы-любители чувствовали себя на водоемах свободнее. Например, новый закон о любительском и спортивном рыболовстве №475-ФЗ фактически запрещает платную рыбалку. Все территории, за небольшим исключением, где эти услуги предоставляются за деньги, должны быть ликвидированы до 31 декабря 2020 года.

Однако долгожданная "рыбная" реформа может не принести вожделенных результатов. Вместо платных участков появится много новых - для промышленного лова. Их сети не пустят рыбаков к воде. А добыча рыбы без перерыва на нерест да еще в расширенном варианте может совсем "добить" ценные породы рыб.

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