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13.07.2020 17:47
Рубрика: Власть

В Вологодской области отменили самоизоляцию для приезжих и КПП

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)

В Вологодской области в понедельник заявили о снятии ограничений так называемой "второй волны". Послабления вводятся с 14 июля, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Во-первых, на дорогах прекращают работу контрольно-пропускные пункты, отменяются электронные пропуска на въезд в Вологодскую область. Во-вторых, снимается обязательная двухнедельная самоизоляция для приезжающих из других субъектов России. Начинают работать детские сады, торговые центры, но пока закрыты кинотеатры, фудкорты и детские комнаты.

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Можно будет заниматься спортом на открытых площадках, разрешается семейный палаточный отдых. Откроются и санатории, но только для жителей Вологодской области по медицинским показаниям и размещением не более одного-двух человек в номере.

С 13 июля в регионе вводится тестирование всех граждан с симптомами ОРВИ. В поликлиниках возобновляется прием узких специалистов и оказание плановой, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи.

Запустить "третью волну" снятия ограничений пока не позволяет устойчивый ежедневный прирост, за последние сутки он составил 27 человек. В области сохраняется очаговая заболеваемость, в том числе среди вахтовиков и вологодских семей.

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