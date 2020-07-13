Поисковик подорвался на мине в лесу Ленинградской области

ЧП произошло в Мшинском сельском поселении Лужского района Ленинградской области. На телефон "112" поступила информация о том, при срабатывании взрывоопасного предмета в лесу был травмирован мужчина, который нуждался в медицинской помощи.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ленинградской области, точное местонахождение пострадавшего не было известно. Местность же там труднопроходимая. Поэтому кроме медиков на предполагаемое место происшествия были направлены несколько групп спасателей, в том числе из добровольных спасательных отрядов "Экстремум" и "Отклик". Была привлечена санитарная авиация. В поисках были задействованы тридцать два человека, четырнадцать единиц техники и три собаки.

Поисковые работы продолжались весь день, мужчина был обнаружен в глубине леса. Пострадавший был вывезен с места происшествия вертолетом санитарной авиации. Мужчина госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Факт госпитализации пострадавшего "РГ" подтвердили в НИИ скорой помощи. Мужчине оказывается весь необходимый объем медицинской помощи.