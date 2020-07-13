Ученые смогли выявить рак и диабет по излучению в сыворотке крови

Инновационный способ диагностики целого спектра заболеваний предложила российско-китайская научная группа. Исследователи подвергали сыворотку крови лазерному излучению и определили, что этот метод позволяет быстро и недорого определить диагноз пациента.

В научную группу вошли исследователи из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и ученые из Университета Цинхуа.

Как сообщает пресс-служба СПбПУ, в ходе изысканий ученые выяснили механизм образования в сыворотке крови иммунных комплексов, они состоят из антигенов, антител, а также белков иммунной системы.

Ученые установили, что у больного и здорового человека иммунные комплексы разные. В ходе исследований ученые анализировали сыворотку крови под воздействием лазерного излучение. В исследовании приняли участие как здоровые доноры, так и люди с онкологическими болезнями, диабетом, аутоимунными заболеваниями. В зависимости от заболевания, внешний вид иммунных комплексов отличался.

В Политехе полагают, что новый метод может быть использован, например, при диспансеризации. Его плюс в том, что результаты удается получить быстро, а никаких дорогостоящих реактивов не требуется.

Результаты исследования опубликованы в журнале "Biology".