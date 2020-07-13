В Ленинградской области ликвидирована наркоплантация на дому

В Приозерском районе Ленинградской области сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России обнаружили и ликвидировали 103 куста наркосодержащего растения. Запретная плантация расположилась прямо в помещении жилого дома.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, обыск в одном из домов был проведен в рамках возбужденного ранее уголовного дела по незаконному культивированию растений, содержащих наркотические средства. Уловом правоохранителей стали растения, в которых, по результатам экспертизы, содержалось более четырех килограммов наркотического средства в чистом виде. Кроме того, вещественными доказательствами преступления стала жидкость растительного происхождения, а также агротехническое оборудование, с помощью которого злоумышленники обеспечивали поддержку оптимальных для жизнедеятельности растений температуры, влажности и освещенности.

По результатам обыска в домовладении были задержаны двое мужчин в возрасте 31 и 46 лет, один из них ранее был судим за незаконный оборот наркотиков. В настоящее время оперативные сотрудники устанавливают каналы сбыта дурманящих средств.