В Петербурге пациентам с подозрением на COVID-19 выделили спецмашины

Комитет по транспорту Петербурга обеспечит горожан, которые сделали КТ легких из-за подозрения на коронаровирусную инфекцию, возможностью вернуться домой на специальных автомобилях, причем бесплатно. Это относится к ситуациям, когда после получения результатов томографии выясняется: пациент не нуждается в госпитализации. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе комитета.

Идея была подсказана самой жизнью. Нагрузка на службу скорой помощи сейчас огромная. Бригада доставляет пациента на КТ, ждет результатов, после чего отвозит либо в стационар, либо возвращает домой. Если же снять с бригад обязанность доставлять пациента домой, работники скорой смогут приступить к своим прямым обязанностям и поехать на другие неотложные вызовы.

Важный момент: это будет не такси, а легковой, специально оборудованный транспорт. Для защиты пассажиров и персонала предпримут все необходимые требования Роспотребнадзора. Внутри машины поставят перегородку, которая отделит водителя от пассажира. После каждого рейса будут проводить полную дезинфекцию, водители будут использовать индивидуальные средства защиты. Транспорт предусмотрен только для этих специальных перевозок- по отдельному договору с городом, работать как такси данные машины не будут.

СПбГКУ "Организатор перевозок" объявило конкурс и определило компанию-перевозчика, которая переоборудовала транспортные средства в соответствии с санитарными требованиями. Как уточнили в комитете по транспорту, после получения соответствующего финансирования, проект будет запущен. Воспользоваться бесплатной услугой по доставке домой можно будет в ближайшее время. Доставка планируется только в черте города.

- Это отличный проект. Бригады скорой помощи тратят по несколько часов на одного пациента с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Если же после КТ развозить пациентов по домам начнет специальная служба, это высвободит время бригад скорой. И они займутся оказанием медицинской помощи другим людям, а не будут работать в режиме "медицинского такси", - подчеркнул Петр Яблонский, директор Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии, в котором лечатся и пациенты с коронавирусной инфекцией.