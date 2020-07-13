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13.07.2020 17:29
Рубрика: Общество

В Петербурге вновь открылась "социальная гостиница" для подростков

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)

После длительных карантинных мер в Санкт-Петербурге вновь открылась государственная "социальная гостиница" для подростков от 14 до 18 лет, являющаяся подразделением Центра социальной помощи семье и детям Невского района.

Конечно, это не гостиница в прямом смысле слова. Здесь предоставляют (разумеется, бесплатно) не только кров и четырехразовое питание, но прежде всего - квалифицированную помощь психологов, воспитателей, социальных педагогов, юристов. Для подопечных организуют досуг, возят в музеи, театры. Так что здесь есть не только спальни и столовая, но и комнаты для занятий и для отдыха.

Фото: Станислав Марченко/Пресс-служба Санкт-Петербургской епархии
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В "социальную гостиницу" попадают по заявлению родителей, по ходатайству органов опеки и образовательных учреждений. Бывает - по заявлению самих подростков. Время проживания - до 6 месяцев.

Причины, по которым ребята живут здесь, а не дома, разные. Понятно, что сюда попадают дети из неблагополучных семей. Но не только. Есть дети, которые сбежали из дома не от хорошей жизни: например, когда мама с папой бурно разводятся и активно устраивают свою личную жизнь на обломках прежней семьи. Попадают в гостиницу и ребята, находящиеся под опекой, например, бабушки. Пока ребенок маленький, бабушка справляется. Но в подростковом возрасте могут начаться большие проблемы: жить вместе становится невозможно, нужна коррекция отношений в семье. Были здесь и дети из очень обеспеченных семей, где в материальном плане - полный порядок, и есть даже прислуга, а ребенок - оказывается ненужным.

В "социальной гостинице" работают не только с подростками, но и с их родителями (опекунами). Главное правило: стараются сохранить семью, наладить отношения.

Как пояснила Татьяна Рыженко, заведующая, первых постояльцев уже приняли. Еще на нескольких ребят оформляются документы. "Социальная гостиница" востребована и никогда не простаивает.

"Социальная гостиница" - является частью системы помощи детям, оказавшимся в сложной ситуации. Аналогичные учреждения открыты и ряде других районов Санкт-Петербурга.

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