В Петергофе посетители отломали пальцы у статуи Венеры

В музее-заповеднике "Петергоф" посетители повредили статую Венеры Медицейской. У скульптуры отломаны четыре пальца, сообщили "РГ" в пресс-службе музея-заповедника.

Когда конкретно произошел акт вандализма, сейчас выясняется. Отломанные пальцы злоумышленники с большой вероятностью унесли с собой, возле статуи их не нашли.

Статуя Венеры Медицейской находится недалеко от дворца Марли. Это не копия, а подлинная скульптура XIX века. Сейчас ей предстоит реставрация.

В музее-заповеднике говорят, что реставрировать придется всю кисть, работа займет минимум несколько месяцев.

Музейных работников эта история шокировала. Пока знаменитый Нижний парк Петергофа был закрыт из-за коронавирусных ограничений, музей получал шквал писем от посетителей, люди говорили, что мечтают увидеть знаменитый парк.

"Мы работаем всего несколько дней, очень готовились к открытию, ждали посетителей и не представляли, что в первые же недели произойдет такой акт вандализма", - говорят в музее-заповеднике.