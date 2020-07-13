В Вологодской области спасатели помогли потерявшимся грибникам

В Вологодской области в Кадуйском районе спасатели вывели из леса двух грибников, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Еще один сигнал поступил из деревни Великорецкий Липовик, находящейся в Грязовецком районе, на болоте потерялся мужчина 1965 года рождения. Ему удалось самостоятельно выйти к людям.

Между тем в области складываются неблагоприятные погодные условия, делающие посещение лесов небезопасными. По сообщению Вологодского центра по гидрометеорологии и ГУ МЧС РФ по Вологодской области, 14 июля в восточных районах региона ожидаются грозы, ливни, град и шквалистые усиления ветра до 15 - 20 метров в секунду. Сотрудники ведомства прогнозируют повреждения линий электропередач, увеличение количества ДТП и заторов на федеральных и региональных трассах, а также повреждения кровли жилых домов и падение деревьев.