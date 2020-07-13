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13.07.2020 20:00
Рубрика: Общество

Взлететь выше неба

Российскому детскому центру "Орленок" исполнилось 60 лет
Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Федеральный выпуск № 152(8206)
Основанный шестьдесят лет назад, всероссийский детский центр "Орленок" принимает юбилейную смену 2020 года.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

- Мы же орлята и стараемся взлететь выше ковида, - говорит директор "Орленка" Александр Джеус. - Готовы были принять гостей 1 июня, но Роспотребнадзор попросил нас отсрочить юбилейные смены на 1 июля. Да, нам разрешено в смену принимать не более 2,5 тысячи человек, это около 70 процентов загрузки, но главное - "Орленок" остается местом не только отдыха, творчества, учебы круглый год, но - центром новаторского воспитания. Я рад, что мы вместе с минобразования вернули смысловые задачи - служить детству через воспитание друг друга, а не только давать сумму знаний.
Почему "Орленок" для тысяч людей остается самым светлым воспоминанием детства

Алесандр Джеус заметил, что первая смена 2020 года жила изолированно - теми регионами, откуда дети приехали, без разрешения посещать их родными и с соблюдением мер социальной дистанции. Но новые орлята - это потенциальные конструкторы и изобретатели, которые получили доступ к самым современным высоким технологиям, развивающим творческие навыки.

- Я на всю жизнь запомню свою смену в "Орленке", - говорит Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова. - Это была мечта и вызов. Мечта сбылась, я в 7-м классе впервые в жизни увидела море, пусть и осеннее и холодное, но зато попала в водоворот такого калейдоскопа событий и личностей, что дух захватывало. А с вызовами - я впервые в жизни в "Орленке" получила тройку по физике - пришлось бороться. Этим и ценна "орлиная" смена, что она дает импульс новым целям.

"Мечта сбылась - я впервые увидела море, а с вызовами - я впервые в жизни в "Орленке" получила тройку по физике - пришлось бороться"

Анна Кузнецова особо отметила то, что "Орленок" смог отстоять в 90-е годы воспитание как один из смыслов своего существования. "Воспитывает ведь не воспитание, - заметила она, - а созидание - творчества, учебы, спорта, изобретательства - любого преодоления, которое личности помогает взлететь выше неба".

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С ней согласился тоже бывший "орленок", директор Музея Победы на Поклонной горе в Москве Александр Школьник. Он в ряду общих проектов "Орленка" и музея назвал международный проект к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне "Территория Победы" и "Россия - страна героев".

- Совместные проекты - это то, что питает нас, - признался директор "Орленка" Александр Джеус. - Я заметил определенную закономерность: любой партнерский проект сначала "взрывает мозг", а потом становится нормой жизни "орлят". Так было, например, с программой "Пресс-отряд". Она давала и дает проверенную информацию о Второй мировой войне, развенчивает мифы о ней. Без нее как нормы мы не представляем новых смен.

Справка" РГ"

Всероссийский детский центр "Орленок" основан в 1960 году на черноморском побережье Краснодарского края. Круглый год "Орленок" принимает до 20 тысяч детей.

В регионах Общество Семья и дети Общество Образование Президент Уполномоченный по правам ребенка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Отдых детей в летних лагерях

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