ФК "Ростов" опроверг информацию о возможном уходе Валерия Карпина

Президент футбольного клуба "Ростов" Арташес Арутюнянц прокомментировал информацию в СМИ о возможном уходе главного тренера команды Валерия Карпина.

"Это неправда", - лаконично заявил президент клуба.

Как сообщает пресс-служба ФК "Ростов", также не подтверждается информация о кадровых изменениях в тренерском составе.

Напомним, что Валерий Карпин возглавляет донскую команду с декабря 2017 года. После 27 туров сезона Российской премьер-лиги "Ростов" набрал 43 очка и занимает пятое место в турнирной таблице.