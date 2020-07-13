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13.07.2020 13:34
Рубрика: Происшествия

ФСБ предотвратила серию терактов в Ростовской области

Текст: Александр Гавриленко

Сотрудники ФСБ вычислили и обезвредили тайную ячейку международной террористической организации "Исламское государство", запрещенной в России. По данным спецслужб, бандиты планировали серию терактов в школах и больницах на Юге России.

Фото: РИА Новости
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Астраханской области

В состав группы входили шесть человек, в их числе были выходцы из среднеазиатской республики и местные жители. По данным ФСБ, они готовили нападения на сотрудников полиции и планировали совершение серии террористических акций. В частности, они планировали совершить теракты в больницах и учебных заведениях региона.

Пять членов группы были задержаны в Ростове-на-Дону. Главарь, который проживал в Азовском районе недалеко от города, оказал сопротивление. Сначала он начал стрелять по сотрудникам спецподразделения ФСБ из автомата Калашникова, а потом попытался бросить в них самодельное взрывное устройство, но сам подорвался на гранате и умер от полученных ранений.

Как уточнили в пресс-службе ФСБ РФ, в результате перестрелки никто из гражданского населения и правоохранителей не пострадал. В ходе обысков у задержанных обнаружили готовую бомбу, автоматы и боеприпасы, а также наркотики. Возбуждено несколько уголовных дел по статьям 205, 222 и 317 УК РФ,

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