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13.07.2020 12:34
Рубрика: Общество

Мэрия Краснодара перешла на удаленную работу из-за COVID-19

Текст: Юрий Гень
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Часть сотрудников мэрии Краснодара отправили на удаленную работу из-за коронавируса. Его выявили у целого ряда чиновников администрации. Об этом 13 июля на еженедельной планерке в мэрии сказал глава города Евгений Первышов.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
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"Сегодня аппаратное совещание у нас проходит в сокращенном составе, - пояснил мэр Краснодара. - Как вы знаете, есть случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди сотрудников администрации. Еще на прошлой неделе я распорядился, чтобы ряд подразделений ушли работать на удаленку".

В мэрии заявили, что в здании администрации усилены меры санитарной защиты, в том числе проводится специальная обработка помещений.

Известно, что на данный момент с диагнозом "коронавирус" госпитализирована председатель городской думы Краснодара Вера Галушко и ее заместитель Татьяна Гелуненко. Еще несколько сотрудников мэрии и городской думы отправлены на самоизоляцию домой.

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