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13.07.2020 09:03
Рубрика: Экономика

Минобороны проложило более 50 километров водопровода в Крыму

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Специалисты Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода, с помощью которого планируется пополнить обмелевшее Симферопольское водохранилище. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

Фото: iStock
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- Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов смонтировали более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища, - говорится в сообщении.

Общая протяженность водовода составит более 60 километров. После прокладки воду по нему будут прокачивать передвижные насосные станции.

Ранее глава Крыма сообщил о прибытии на полуостров железнодорожного грузового состава, который доставил водопроводные трубы для реализации этого проекта. С помощью тяжелой техники их перегрузили на грузовики и в сопровождении ГИБДД доставили к месту монтажа.

Как считает Аксенов, запитка столицы республики с Тайганского водохранилища практически в полном объеме удовлетворит потребность города в питьевой воде. К выполнению этой и других технических задач будут привлечены свыше 300 военнослужащих и более 140 единиц различной техники.

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