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13.07.2020 16:08
Рубрика: Происшествия

На Дону двухлетний ребенок получил смертельные ожоги в автомобиле

Текст: Елена Мелихова

В Дубовском районе Ростовской области следователи устанавливают обстоятельства смерти двухлетнего ребенка, получившего смертельные ожоги в салоне автомобиля.

В Дагестане в придорожном кафе сгорел ребенок

Как сообщила "РГ" старший помощник руководителя СУ СКР по Ростовской области Галина Гагалаева, по предварительным данным, в салоне автомобиля, припаркованного рядом с частным домовладением, произошло возгорание. После тушения очага возгорания на переднем пассажирском сидении был обнаружен мальчик. В тот момент он был жив, но получил серьезные ожоги лица, туловища и конечностей.

Ребенок незамедлительно был госпитализирован в ЦРБ Дубовского района. Но, несмотря на оказанную помощь, спасти его не удалось.

На месте ЧП в тот же день начали работу следователи. В салоне машины правоохранители нашли и изъяли спички. По одной из версий причиной возгорания явилось неосторожное обращение ребенка с огнем.

- Также следствием будут рассмотрены все иные возможные версии произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - уточнили в ведомстве.

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