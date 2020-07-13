На западе Крыма построят глэмпинг

На мысе Тарханкут в ближайшее время планируется построить глэмпинг. Об этом со ссылкой на генерального директора предприятия "Экстрим Крым" Константина Выдыша сообщаетРИА Новости.

По словам коммерсанта, глэмпинг возведут в рамках одного из пилотных проектов строительства сети глэмпинг-клубов в России. Еще один пилот предполагается реализовать в Подмосковье. Соглашение о строительстве сети глэмпингов компания "Экстрим Крым" подписала с предприятием "Экспедиция" в рамках бизнес-форума "Бизнес Camp" в селе Оленевка Черноморского района, организаторами которого выступили министерство экономического развития РК и Фонд поддержки предпринимательства Крыма.

Ранее о подготовке к открытию на полуострове глэмпингов сообщил глава министерства курортов и туризма Крым Вадим Волченко. Он предположил, что при адекватном ценообразовании такие места отдыха будут востребованы у туристов.

Слово "глэмпинг" (от англ. "glamorous camping" - "гламурный кемпинг") активно используется в Великобритании с середины 2000-х и означает отдых на природе при наличии необходимых удобств.