Спасатели предупредили о возникновении опасных смерчей, селей и наводнений

В МЧС России предупреждают: Приэльбрусью снова, как и три года назад, угрожают разрушительные сели. Это наиболее опасная природная угроза, о которой на очередном селекторе в Национальном антикризисном центре предупредили спасатели.

Оползни и сели — нередкие угрозы для лета. Сейчас их ждут в Приэльбрусье и Адыгее. Фото: РИА Новости

Свежий оперативный прогноз по основным угрозам представил начальник головного НИИ системы МЧС России Сергей Диденко. По данным его подчиненных, все ближайшее время спасатели будут внимательно следить за территорией Кабардино-Балкарии. Там резко возросла вероятность повторения трагедии 2017 года.

Тогда в результате прорыва перемычки на озере Башкара сошел разрушительный сель, который разрушил четыре моста через реку Баксан. Мощный поток грязи полностью смыл около 3 километров дорог, в том числе рядом с поселком Эльбрус, а также снес восемь жилых помещений на турбазе. Отрезанными от большой земли и спасателей оказались около 7700 жителей и отдыхающих. Три охранника турбазы пропали без вести.

Сейчас ситуация, предшествовавшая той трагедии, похожа по погодным параметрам.

- В период с 13 по 20 июля температура воздуха выше 25 градусов и ливневые дожди интенсивностью до 45 мм могут вызвать таяние ледников и сход селей на территории Северо-Кавказского федерального округа. На предстоящие несколько недель повышается вероятность прорыва ледникового озера Башкара. По реке Герхожан-Су наблюдается активизация оползня Бузулган, который осыпался в реку и создает явную угрозу схода селевого потока большой мощности. При этом селевые конусы выходят на город Тырныауз, - сообщил Сергей Диденко.

Также он отметил, что сейчас количество туристов на Кавказе резко возросло, поэтому ледники и горные реки нужно контролировать более активно. А также необходимо следить за жарой, ветрами и осадками. Именно эти три параметра будут определять вероятность основных угроз в ближайшее время.

Эксперты ВНИИ ГОЧС составили оперативную карту, где обозначили наиболее подверженные опасностям регионы.

Ученые также предупредили еще об одной опасности - инфекционной. Прогнозируют локальные вспышки лихорадки Западного Нила в Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Воронежской, Саратовской и Липецкой областях.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Дмитрий Якушев

Не снимают ученые и ранее выданный прогноз по смерчам в Причерноморье. Опасность смерчей остается высокой.

Также специалисты института напомнили об опасности обмеления северных рек и угрозах северному завозу. Эта угроза также остается актуальной. Снижение уровней воды на реках Индигирка, Яна и Вилюй сохраняется.

Уже сейчас уровни воды там ниже среднемноголетних значений на 50-70 см. По оценкам гидрологов, ежедневно уровень понижается на несколько сантиметров. Если такой темп сохранится, то реки скоро перестанут быть проходимыми для судов. Минимально допустимый уровень воды для судоходства реки Индигирка составляет 200 см, а сейчас уровень всего на 65 см выше этой отметки.

А в других регионах спасатели ожидают, наоборот, подтоплений на всей территории Центрального и Северо-Кавказского федеральных округов и в Краснодарском крае.

Тем временем

Режим ЧС ввели на Таймыре - в поселке Тухард при перекачке авиатоплива на производственный склад разгерметизировался трубопровод, принадлежащий "Норильсктрансгазу". В итоге пролилось 44,5 тонны авиакеросина, который доставил теплоход "Лейтенант Филиппов". Часть топлива попала в озеро, а оттуда едва не проникла еще в один водоем через соединяющий их ручей. Прибывшие на место ЧП спасатели поставили преграду - три боновых заграждения.

Как рассказали в администрации Таймырского Долгано-Ненецкого района, в поселок Тухард прибыла группа представителей министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края, регионального УФСБ. Специалисты оценят урон, нанесенный природе. Всего к ликвидации последствий разлива топлива привлечено 53 человека и 10 единиц техники. Здесь установлено восемь боновых заграждений. Кроме того, доставлено 1130 килограммов сорбента, с помощью которого вчера в течение всего дня спасатели собирали загрязнения с воды и почвы для последующей утилизации. Разлив локализован. "По факту ЧП в Тухарде возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 246 УК (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ)", - сообщила "РГ" старший помощник руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Ольга Шаманская.

Подготовили Надежда Столярчук, Дмитрий Мальков (Красноярск)