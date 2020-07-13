Судья из Краснодара Елена Хахалева лишена должности

Новости

Рогозин рассказал о сотрудничестве с Китаем в полетах на Луну 21:20
Жест Кикнадзе и слова Карпина рассмотрит комитет по этике РФС 21:00
Путин подписал закон об упрощенном получении гражданства РФ иностранцами 20:53
Британские спортсмены на Олимпиаде-2012 принимали секретный препарат 20:47
Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих 20:41
Захарова оценила изменение статуса собора Святой Софии 20:41
Путин сократил численность центрального аппарата МВД 20:30
В ВОЗ назвали основные сценарии распространения коронавируса в мире 20:17
Жительница Нидерландов продала старую вазу за 9 млн долларов 20:08
Ученые смогли определить коронавирус по голосу пациента 20:01
Крейсер "Петр Великий" поразил подлодку "неприятеля" ракето-торпедой 19:55
Капризов подписал контракт с клубом "Миннесота" 19:37
Патриарх Кирилл призвал остановить гонения на православную церковь в Черногории 19:36
HBO закрыл сериал "Беги" после первого сезона 19:25
Романов подписал контракт с "Монреалем" 19:23
Гарвард подал в суд на правительство США из-за решения по иностранным студентам 19:21
Матвиенко поделилась впечатлениями от работы наставником конкурса "Лидеры России" 19:04
В тизере второго сезона "Сквозь снег" появился Шон Бин 18:53
Вышел официальный трейлер Far Cry 6 со звездой "Во все тяжкие" 18:41
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики подал в отставку 18:29
Госдума рассмотрит проект о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму 18:29
В результате наводнений в Японии погибли 72 человека 18:25
Экипаж катера рассказал, как нашли тело убитой Соколовым аспирантки 18:21
Украинский ЗАЗ опроверг новость о производстве Lada 18:20
Актер из "Дикой Розы" Раймундо Капетильо умер от коронавируса 17:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Как превратить садоводческие товарищества в полноценные поселки
Какие изменения ждут спорт в России после победы над пандемией
Какие изменения ждут спорт в России после победы над пандемией
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
13.07.2020 20:56
Рубрика: Происшествия

Оставили без статуса

Судья из Краснодара Елена Хахалева лишена должности
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 152(8206)
Высшая квалификационная коллегия судей лишила статуса судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.

Как сообщили агентству ТАСС в коллегии, ВККС РФ рассмотрела обращение Совета судей и привлекла Елену Хахалеву к дисциплинарной ответственности.

Фото: iStock
Предложено прописать правила поведения судей в соцсетях

"Ей назначено наказание в виде досрочного прекращения полномочий судьи", рассказали в квалификационной коллегии.

Согласно официальным данным, судья Хахалева уволена за прогулы.

"Внутренняя проверка показала, что Хахалева отсутствовала на рабочем месте в общей сложности 128 рабочих дней, прогуляв эти дни за несколько лет, - пояснили в Высшей квалификационной коллегии судей. - Так, в 2017 году она не рассмотрела ни одного дела, в 2018 году ею рассмотрено только пять дел".

Как напоминает ТАСС, Елену Хахалеву назначили судьей Краснодарского краевого суда в 2004 году. Летом 2017 года ее имя стало известно если не всей стране, то юридической общественности даже за пределами региона - точно. Тогда в СМИ появилась информация о свадьбе дочери судьи. На торжестве выступали звезды, а само торжество оценивалось знающими людьми, как очень дорогое. Возникли естественные вопросы: за чей счет банкет? Органы судейского сообщества проверили сведения о финансировании свадьбы и не обнаружили фактов, которые могли бы стать поводом для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности. Как сообщалось, дорогую свадьбу оплатил бывший муж судьи, и цены не были такими заоблачными, как называли СМИ.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

Главное сегодня

Путин: Есть исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос
Набиуллина опровергла слухи о деноминации рубля
Захарова оценила изменение статуса собора Святой Софии
Лавров призвал Армению и Азербайджан к немедленному прекращению огня
В ВОЗ назвали основные сценарии распространения коронавируса в мире
Верховный суд разъяснил порядок возмещения ущерба при ДТП
Названа сумма ущерба экологии от разлива топлива в Норильске