Судья из Краснодара Елена Хахалева лишена должности

Высшая квалификационная коллегия судей лишила статуса судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.

Как сообщили агентству ТАСС в коллегии, ВККС РФ рассмотрела обращение Совета судей и привлекла Елену Хахалеву к дисциплинарной ответственности.

"Ей назначено наказание в виде досрочного прекращения полномочий судьи", рассказали в квалификационной коллегии.

Согласно официальным данным, судья Хахалева уволена за прогулы.

"Внутренняя проверка показала, что Хахалева отсутствовала на рабочем месте в общей сложности 128 рабочих дней, прогуляв эти дни за несколько лет, - пояснили в Высшей квалификационной коллегии судей. - Так, в 2017 году она не рассмотрела ни одного дела, в 2018 году ею рассмотрено только пять дел".

Как напоминает ТАСС, Елену Хахалеву назначили судьей Краснодарского краевого суда в 2004 году. Летом 2017 года ее имя стало известно если не всей стране, то юридической общественности даже за пределами региона - точно. Тогда в СМИ появилась информация о свадьбе дочери судьи. На торжестве выступали звезды, а само торжество оценивалось знающими людьми, как очень дорогое. Возникли естественные вопросы: за чей счет банкет? Органы судейского сообщества проверили сведения о финансировании свадьбы и не обнаружили фактов, которые могли бы стать поводом для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности. Как сообщалось, дорогую свадьбу оплатил бывший муж судьи, и цены не были такими заоблачными, как называли СМИ.