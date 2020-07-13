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13.07.2020 14:34

В Херсонесе откроют второй сезон мультимедийного спектакля "Грифон"

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
На территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" 17, 18 и 19 июля состоятся первые показы второго сезона спектакля под открытым небом "Грифон". Об этом сообщила пресс-служба фонда "Моя история".
Фото: Пресс-служба Фонда "Моя история" Фото: Пресс-служба Фонда "Моя история"
Фото: Пресс-служба Фонда "Моя история"

Спектакль был поставлен в 2019 году при поддержке Патриаршего совета по культуре и имел большой успех у зрителей. Представление проходит на специально сконструированной сцене среди руин Херсонеса, которые при помощи световых эффектов становятся театральными декорациями.

В июле и августе 2020 года запланировано 18 показов, каждый из которых рассчитан на 450 зрителей.

Как рассказали в пресс-службе фонда, ко второму сезону спектакль претерпел значительные изменения. Над пьесой работает новый режиссер, который усовершенствовал драматургию основных сцен и усилил эмоциональное воздействие постановки. Была улучшена трехмерная графика, разработаны новые сценарии светозвуковых карт. Обновлены бутафория, костюмы и декорации. Финал спектакля стал более глубоким и выразительным за счет дополнительных мизансцен.

Изменился и актерский состав. Роли главных героев "Грифона" Вани и Маши во втором сезоне сыграют профессиональные актеры. В роли Суворова, образ которого был переработан, а костюм изменен, выступит заслуженный актер Севастопольского академического русского драматического театра имени А. В. Луначарского Юрий Корнишин. Зрителей также ждут знакомые лица крымских актеров.

Фото: Пресс-служба Фонда "Моя история"

В этом году у поклонников спектакля появилась возможность выиграть билеты. Розыгрыш проходит в официальном телеграм-канале проекта "Крымский Грифон".

Напомним, спектакль "Грифон" был поставлен по одноименной пьесе председателя Патриаршего Совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова). Премьера состоялась 27 июля 2019 года на новой сцене музея-заповедника "Херсонес Таврический" и была приурочена к празднованию Дня крещения Руси. Президент России Владимир Путин посетил премьерный показ спектакля и дал ему высокую оценку.

За два месяца премьерного сезона масштабную постановку увидели более 10 000 человек. Спектакль повествует о тысячелетней истории Херсонеса. На своих крыльях мифический Грифон проносит зрителей сквозь исторические эпохи и события, рассказывая о героях, которые защищали эту землю, проявляли сострадание, совершали выбор, который повлиял на всю историю России. Зрители узнают историю античных героев Гикии и Ксанфа, византийской принцессы Анны и князя Владимира, народной сестры милосердия Даши Севастопольской, обороны Севастополя в годы Крымской и Великой отечественной войны.

Перед публикой предстают комбинированные механические куклы, кинестетические объекты, многометровые надувные конструкции, поражающие воображение мультимедийные эффекты. В спектакле задействованы более 100 актеров, каскадеров и солистов балета, которые в ходе шоу сменяют 300 костюмов. Подготовка к спектаклю заняла целый год.

- Фонд "Моя история" с 2018 года работает на масштабным проектом музеефикации и благоустройства Херсонеса, - рассказал председатель совета фонда Иван Есин. - В прошлом году "Грифон" стал настоящей находкой для тех, кто посетил Севастополь в июле и августе. Его успех, на мой взгляд, заключается в том, что спектакль поставлен в новом жанре - симбиозе музея и театральной постановки. По мнению одного из критиков, спектакль "вписывается в сегодняшний

тренд сотрудничества театров и музеев, когда музей дает богатый исторический материал для постановки, а театр представляет его в доступном и интересном виде для публики". Слияние трех сильных направлений - театра, музея и мультимедийного шоу способно удивить, помогает коснуться прошлого и заставляет испытывать сильные чувства.

Узнать больше о спектакле и купить билеты можно на сайте проекта grif.one

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