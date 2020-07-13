В Крыму за сутки в море утонули три человека

За минувшие сутки в море у побережья Крыма утонули три человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Так, накануне утром спасатель пляжа поселка Партенит сообщил, что в 50 метрах от берега рядом с буем обнаружено тело женщины приблизительно 60 лет. Тем временем на пляже "Оазис" в Евпатории в 100 метрах от берега в воде обнаружили тело мужчины предположительно 50-60 лет.

Тело еще одного утопленника вечером того же дня на диком пляже извлекли на берег постояльцы автокемпинга в селе Фрунзе Сакского района.

Глава МЧС Крыма Сергей Шахов напомнил, с начала года в Крыму погибли в воде 23 человека, в том числе 10 - только за прошлую неделю. За тот же период сотрудники МЧС спасли на воде 25 человек.