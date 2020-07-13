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13.07.2020 10:41
Рубрика: Происшествия

В Сочи из-за смерчей рекомендовали избегать купания в море

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В ближайшие два дня в Сочи жителям города и туристам требуется воздержаться от прогулок около водоемов и купания, в том числе и в море. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кубани.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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По словам спасателей, 13 и 14 июля на участке Магри - Веселое (вся территория сочинского черноморского побережья) имеется опасность формирования смерчей, а ветер может усилиться до 22 метров в секунду. Также ожидается сильный ливень с градом и грозами, который может вызвать заметное повышение уровня воды в реках.

- Арендатор или собственник пляжа отвечают за безопасность людей, поэтому могут принять решение не пускать людей в воду в период действия штормового предупреждения, - объяснили "РГ" в пресс-службе мэрии.

При усилении ветра МЧС рекомендует по возможности не выходить из зданий, оставаться в помещении. Важно особо контролировать детей и не оставлять их без присмотра.

Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуется укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Если вы выехали за пределы населенного пункта, то целесообразно выйти из автомобиля и укрыться в дорожном кювете или ближайшем логу. В городе надо немедленно покинуть автомобиль, автобус, трамвай и спрятаться в ближайшем убежище, подземном переходе или подвале. При нахождении в дороге, на открытой местности, лучше всего скрыться в яме, овраге и плотно прижаться к земле.

Кстати

В случае чрезвычайных ситуаций звоните "01" - единый телефон спасения; "101" - с мобильных телефонов и 8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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