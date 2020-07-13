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13.07.2020 19:25
Рубрика: Власть

Нужна вода!

Военные строят трубопровод в Крыму
Текст: Юрий Гаврилов (дзен)
Российская газета - Федеральный выпуск № 152(8206)
По просьбе руководства Республики Крым военные прокладывают на полуострове трубопровод протяженностью более 60 километров. Он соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища.
Военные проложат на полуострове трубопровод протяженностью более 60 километров. Он соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища. Фото: снимок с видео/ Минобороны РФ/ТАСС Военные проложат на полуострове трубопровод протяженностью более 60 километров. Он соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища. Фото: снимок с видео/ Минобороны РФ/ТАСС
Военные проложат на полуострове трубопровод протяженностью более 60 километров. Он соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища. Фото: снимок с видео/ Минобороны РФ/ТАСС

Для региона, чья экономика во многом зависит от запасов воды, это очень серьезная помощь. И в очередной раз на помощь крымчанам пришла армия. В минувшую субботу для прокладки трубопровода между двумя водохранилищами в Симферополь прибыли первые подразделения специалистов из Южного и Западного военных округов. К выполнению задачи в общей сложности привлечены свыше 300 солдат и офицеров, а также более 140 единиц техники.

Фото: iStock
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"В настоящее время личный состав трубопроводных батальонов продолжает выполнять задачи по прокладке трубопровода. Для подачи воды по трубопроводу будут использоваться передвижные насосные станции, оборудованные перекачивающими установками", - сообщили в Минобороны РФ.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что из-за засухи в Симферополе образовался дефицит воды. Это вынудило руководство региона обратиться за помощью к президенту страны и к министру обороны.

По словам Аксенова, построенный военными трубопровод позволит по временной схеме перебрасывать в водохранилища Симферополя до 50 тысяч кубометров воды.

Особенно напряженная ситуация из-за отсутствия осадков сложилась в Симферополе. Властям крымской столицы на случай "особой необходимости" даже пришлось разработать особый график подачи воды населению. Но пока его не задействовали. Вообще, по словам Сергея Аксенова, этот год стал одним из самых засушливых за последние полтора века.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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