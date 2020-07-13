Гидрометцентр: Ряд регионов России ожидает новая волна жары

Ряд регионов страны в ближайшие дни окажутся под влиянием аномальной жары. Пик повышенных температур придется на Урал, рассказали в Гидрометцентре России.

"В Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях столбики термометров поднимутся до 40 градусов. Не менее жарко будет и в Башкортостане, а также в Самарской и Саратовской областях. Температурная норма в среднем здесь окажется превышенной на семь градусов", - цитирует РИА Новости Романа Вильфанда.

Жаркая погода на Урале продлится до середины недели, а после температуры постепенно придут в июльскую норму. Быть готовыми к зною за окном в ближайшие дни также следует жителям Красноярского края и Якутии.