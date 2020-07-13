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13.07.2020 11:35
Рубрика: Происшествия

На Южном Урале молодой человек повредил 59 автомобилей на 368 тысяч

Текст: Юлия Мякишева

Прокуратура утвердила обвинительное заключение жителю Еманжелиска, который пьяным за ночь разрезал шины 59 машин.

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22-летнего парня за проделку обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений (часть 2 статьи 167 УК РФ). Об этом сообщается на сайте прокуратуры Челябинской области. Хулигану грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

Инцидент произошел в ночь на 26 октября 2019 года. Молодой человек повредил шины автомобилей, которые были припаркованы на трех городских улицах. После этого он скрылся, но его задержали. Общий материальный ущерб составил 368 тысяч рублей, но так и не был выплачен.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Еманжелинский городской суд.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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