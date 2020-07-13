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13.07.2020 08:37
Рубрика: Происшествия

На Урале пристав выманила должника под предлогом помощи с сантехникой

Текст: Татьяна Воробьева

Судебному приставу из Екатеринбурга пришлось пойти на хитрость, чтобы выманить должника, не платившего долгое время алименты, и доставить его в суд.

"В отношении жителя Верх-Исетского района было возбуждено исполнительное производство о взыскании платежей на сына. Задолженность составила порядка 800 тысяч рублей. Должник, не дожидаясь рассмотрения протокола в суде, скрылся в неизвестном направлении", - рассказали в пресс-службе свердловского управления ФССП.

Фото: iStock
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В материалах дела был указан номер телефона правонарушителя. Судебный пристав позвонила и завела обычный разговор, как если бы была старой знакомой мужчины. Спросила у того, как дела. Давно, мол, не виделись. Попросила его помочь с сантехникой, так как раньше он был слесарем.

Должник расслабился, пожаловался даже, что пришлось сбежать в Челябинск, чтобы надзорное ведомство его не нашло. Предложил увидеться через неделю, когда снова будет в Екатеринбурге.

Однако на встречу к нему пришла не приятельница, а младший лейтенант внутренней службы в сопровождении судебных приставов по ОУПДС.

Неплательщика алиментов доставили в суд и назначали 14 суток административного ареста.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Экономика Финансы Долги и кредиты Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Полномочия судебных приставов

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