Региональные телеканалы продолжат вещать в аналоговом формате

Весной минкомсвязь предложила передать частоты 694-790 МГц, которые используют аналоговые телеканалы, на развитие связи пятого поколения (5G). Об этом было написано в одной из версий "Концепции создания и развития сетей 5G в России", которую разработало министерство.
Аналоговое вещание активно вытесняется цифровым, при этом используемые такими телеканалами частоты обеспечивают покрытие больших территорий и объектов инфраструктуры. Для развития в России интернета вещей и умных дорог это крайне важно.
Однако в России по-прежнему остается много региональных телеканалов, которые вещают в этом диапазоне, рассказал замглавы минкомсвязи Олег Иванов. Они не вошли ни в один из мультиплексов - объединений телеканалов в единый цифровой пакет. Поэтому вопрос об их дальнейшем функционировании сейчас встал довольно остро.
Использовать указанные частоты телеканалы могут только до 19 августа 2020 года. "Принимать какие-то решения до утверждения концепции мы не можем. Поэтому пока им на год продлеваем пользование данными частотами - до 19 августа 2021 года", - пояснил Иванов. Он подчеркнул, что вопрос надо было решать срочно - компании должны успеть до 19 июля подать заявки на продление.
Вопрос о данном диапазоне радиочастот важен и для "Дорожной карты по развитию сетей связи 5G", которую разработал Ростех, напомнил замглавы минкомсвязи. Для планирования необходимо понимать, в каких частотах связь будет развиваться.
"Ростех очень тщательно подошел к разработке дорожной карты, она объемная и детально проработанная, - отметил Иванов. - Последняя итерация проходит сейчас межведомственное согласование и через 1-2 месяца должна быть направлена на рассмотрение в правительство".
Документ разработан на перспективу, подчеркнул замминистра. Пока все работают по своим рабочим планам.