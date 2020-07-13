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13.07.2020 22:22
Рубрика: Экономика

Без лишних цифр

Региональные телеканалы продолжат вещать в аналоговом формате
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Столичный выпуск № 152(8206)
Аналоговым каналам продлят вещание на занимаемых ими частотах до 19 августа 2021 года. Такое решение приняла 13 июля 2020 года Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ).

Весной минкомсвязь предложила передать частоты 694-790 МГц, которые используют аналоговые телеканалы, на развитие связи пятого поколения (5G). Об этом было написано в одной из версий "Концепции создания и развития сетей 5G в России", которую разработало министерство.

Фото: STEFAN WERMUTH / AFP
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Аналоговое вещание активно вытесняется цифровым, при этом используемые такими телеканалами частоты обеспечивают покрытие больших территорий и объектов инфраструктуры. Для развития в России интернета вещей и умных дорог это крайне важно.

Однако в России по-прежнему остается много региональных телеканалов, которые вещают в этом диапазоне, рассказал замглавы минкомсвязи Олег Иванов. Они не вошли ни в один из мультиплексов - объединений телеканалов в единый цифровой пакет. Поэтому вопрос об их дальнейшем функционировании сейчас встал довольно остро.

Использовать указанные частоты телеканалы могут только до 19 августа 2020 года. "Принимать какие-то решения до утверждения концепции мы не можем. Поэтому пока им на год продлеваем пользование данными частотами - до 19 августа 2021 года", - пояснил Иванов. Он подчеркнул, что вопрос надо было решать срочно - компании должны успеть до 19 июля подать заявки на продление.

Фото: Михаил Почуев/ТАСС
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Вопрос о данном диапазоне радиочастот важен и для "Дорожной карты по развитию сетей связи 5G", которую разработал Ростех, напомнил замглавы минкомсвязи. Для планирования необходимо понимать, в каких частотах связь будет развиваться.

"Ростех очень тщательно подошел к разработке дорожной карты, она объемная и детально проработанная, - отметил Иванов. - Последняя итерация проходит сейчас межведомственное согласование и через 1-2 месяца должна быть направлена на рассмотрение в правительство".

Документ разработан на перспективу, подчеркнул замминистра. Пока все работают по своим рабочим планам.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязь Переход на цифровое телевидение

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