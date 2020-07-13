Режим самоизоляции в Свердловской области продлили до 20 июля

Режим самоизоляции для пожилых жителей Среднего Урала и всех кто имеет тяжелые хронические заболевания, вновь продлили - до 20 июля. Соответствующий указ подписан губернатором и опубликован на портале правовой информации.

В области продолжает действовать масочный режим, в силе остается и соблюдение социальной дистанции.

По данным оперштаба, на Среднем Урале за сутки выявлено 218 новых случаев COVID-19 (итого с начала пандемии 16 127). 202 пациента больниц находятся в тяжелом состоянии, из них 169 лежат в реанимации, в том числе 79 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

"Зарегистрировано еще шесть случаев смерти больных COVID-19. Общее число погибших - 163", - сообщает ведомство.

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