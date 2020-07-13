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13.07.2020 23:43
Рубрика: Общество

Рогозин назвал американские корабли гламурными аналогами "Союза"

Фото: КЦ "Южный" / Роскосмос / РИА Новости Фото: КЦ "Южный" / Роскосмос / РИА Новости
Фото: КЦ "Южный" / Роскосмос / РИА Новости

Американские космические корабли - не более чем гламурный аналог российского "Союза", тогда как перспективный пилотируемый "Орел" станет действительно станет кораблем уже более высокого класса. Такое мнение в интервью "Комсомольской правде" высказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

- Отличие нашего корабля от тех, которыми сейчас так гордятся американцы, состоит в одной простой детали. Американские корабли, будь то Space X или корабль Boeing - это корабли только для низких орбит, это аналоги нашего "Союза". Да, более просторные, более гламурные, но это все равно аналог по техническим характеристикам корабля "Союз МС", нашего, как мы говорим, дедушки, - подчеркнул Рогозин.

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Он добавил, что преемник "Собза" - российский пилотируемый транспортный корабль "Орел" - будет намного более мощным, защищенным и обеспеченным всеми функциями для работы на дальних орбитах.

- Это корабль, который может возвращаться в атмосферу земли на второй космической скорости, гасить ее, входить в эти плотные слои атмосферы, без риска быть спаленным в этой атмосфере. Это иного, высшего класса корабль, - констатировал глава Роскосмоса.

По его словам, учитывая будущие характеристики "Орла", работа над ним ведется без какой-либо спешки. Главная задача - исключить малейший риск для стабильного обеспечения МКС.

Фото: AFP/Brendan Smialowski
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- В космосе надо бегать не за красивыми изделиями с прекрасными лейблами, под музыку какого-нибудь Боуи, а надо опираться, прежде всего, на отработанные системы. Особенно там, где речь идет о жизни людей. И такая система существует на сегодняшний момент только у России, - продолжил тему гламура Рогозин.

В то же время он согласился, что транспортировка российских космонавтов на кораблях Илона Маска - хорошая идея. Но она будет реализована только тогда, когда компания Space X получит сертификаты на свои корабли "не для экспериментальных полетов, а когда все системы жизнеобеспечения будут работать отлажено".

- Это непременное условие, - заявил Дмитрий Рогозин.

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