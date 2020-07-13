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13.07.2020 21:20
Рубрика: Общество

Рогозин рассказал о сотрудничестве с Китаем в полетах на Луну

Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин рассказал о сотрудничестве с различными странами мира в полетах на Луну. Он отметил, что для США это в настоящее время является политическим проектом.

"С лунным проектом мы наблюдаем отход наших американских партнеров от тех принципов сотрудничества и взаимоподдержки, которые сложились при сотрудничестве на МКС. Есть Америка, все остальные должны помогать и платить. Честно говоря, нам участвовать в таком проекте неинтересно", - сообщил Рогозин.

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А вот с Китаем сотрудничество по проектам по изучению Луны может быть куда продуктивнее. Рогозин рассказал, что общался с руководителем Китайской национальной космической администрации Чжаном Кэцзянь по этому поводу.

"Мы договорились о том, чтобы начать первые шаги навстречу друг другу именно по определению контуров и значения лунной научной базы", - отметил он, сообщает KP.Ru.

Рогозин также рассказал о судьбе пуска российского аппарата на Марс. По его словам, в текущем году на планету смогут полететь только марсоходы США и Китая.

"На орбиту Марса еще полетит спутник Арабских Эмиратов", - добавил он в интервью на радио "Комсомольская правда".

"Проект "ЭкзоМарс" вырос из европейского проекта. После выхода из него США Россия приняла решение подставить плечо. Обеспечить и тяжелой ракетой проект, и нашим посадочным модулем. В этом году мы не успеем его запустить, полетим в 2022", - рассказал глава государственной корпорации по космической деятельности.

Общество Космос Правительство "Роскосмос" Отношения России и Китая Освоение Луны

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