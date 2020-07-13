Романов подписал контракт с "Монреалем"

Российский защитник Александр Романов подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги "Монреаль Канадиенс".

Как сообщает сайт клуба, контракт с 20-летним защитником заключен на срок три года, а его годовой оклад составит 832 тысячи долларов.

Сообщается, что Романов не сможет принять участие в возобновляющемся в августе сезоне. Контракт при этом будет действовать и в нынешнем сезоне. Это правило распространяется на всех хоккеистов из Европы до 27 лет, которые были задрафтованы, но ранее в лиге не играли.