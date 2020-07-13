Росавиация сообщила о замедлении снижения пассажиропотока в июне

Пассажиропоток российских авиакомпаний в июне 2020 года составил 2,84 млн человек, что на 77,5% меньше показателей аналогичного периода прошлого года, следует из оперативных данных Росавиации.

При этом, пассажирооборот снизился на -82,4 % и составил 5,45 млрд. пассажирокилометров, уточнили в ведомстве.

Лидирует по объему перевозок авиакомпания S7, которая перевезла 678 тысяч пассажиров, на 49% меньше по сравнению с июнем 2019 года. "Аэрофлот" обслужил 523 тысячи пассажиров (-84% год к году), "Победа" перевезла 439 тысяч человек (-52%), Utair - 201 тысячу пассажиров (-73%), авиакомпания "Россия" - 199 тысяч пассажиров (- 85%), авиакомпания "Уральские авиалинии" перевезла 170 тысячи пассажиров, сократив пассажиропоток на 82%.

Всего за первое полугодие 2020 перевезено 27,8 млн. пассажиров, что в 2 раза меньше, чем в 2019 году.

В мае в условиях карантинных мероприятий из-за пандемии коронавируса пассажиропоток снизился на 91%, было перевезено всего 949 тысяч человек, в апреле - снижение составило 92%, было перевезено 740 тысяч человек.