Росгидромет предупредил об опасных погодных явлениях

Под влиянием атмосферного фронта, который будет перемещаться по европейской территории России с запада на восток, со второй половины дня понедельника в центральных регионах начнется понижение температуры.

По информации Росгидромета, похолодание начнется с западных областей с постепенным распространением на восток. Средняя суточная температура будет на 1-2 градуса ниже нормы. Максимальная температура воздуха днем 15-16 июля составит 15-22 градуса, 17-18 июля - 20-25 градусов, на юге округа - до 26 градусов. Это довольно низкие значения для середины лета.

Понижение температуры будет сопровождаться ливнями, местами сильными и очень сильными, с грозами и порывистым ветром. Со второй половины дня 13 июля под влиянием холодного атмосферного фронта, который будет перемещаться с территории Белоруссии и Украины, ожидаются кратковременные дожди, местами ливни с грозами, градом и ветром до 15-20 м/с. Сильный дождь, гроза, град, ветер ожидаются со второй половины дня 13 июля в Ивановской, Брянской, Липецкой, Орловской, Курской, Белгородской и Воронежской областях, 14-15 июля - в Московской и Тульской областях, 15 июля - в Тверской и Ярославской областях.

За 12 часов может выпасть до 15-49 мм, или до половины от месячной нормы осадков. С 14 по 16 июля количество осадков в Белгородской, Курской, Орловской, Брянской, Калужской, Тульской, Московской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях может составить 50-70 мм, местами до 100 мм, что соответствует 60-100% июльской нормы осадков.

Понижение температуры в сочетании с ливневыми дождями, местами с грозами и порывистым ветром, ожидается 14-16 июля в Московском регионе.

14 июля в Москве будет облачно, дождь, днем местами сильный, гроза. Температура ночью в Москве 15-17, по области 12-17 градусов, днем в Москве 19-21, по области 17-22 градуса. Ветер северный 5-10 м/с, местами с порывами ночью до 15 м/с, днем 15-20 м/с.

15 июля снова облачно, сильный дождь, местами гроза. Температура ночью в Москве 15-17, по области 13-18 градусов, днем в Москве 16-18, по области 14-19 градусов. Ветер восточный и юго-восточный, на западе области северный 7-12 м/с, местами с порывами 15-20 м/с.

16 июля все также облачно и дождливо. Температура ночью в Москве 12-14, по области 10-15 градусов, днем в Москве 16-18, по области 14-19 градусов. Ветер западной четверти, 6-11 м/с.

17 июля небо постепенно начнет проясняться. Местами возможен небольшой кратковременный дождь, температура 10-15 градусов ночью и днем плюс 17-22 градуса. Ветер западной четверти, 6-11 м/с.

18 июля переменная облачность, преимущественно без осадков, температура 10-15 градусов ночью и до плюс 24 градусов днем. Ветер западной четверти, 3-8 м/с.

Кроме того, с 14 по 17 июля на реках Москвы и Московской области ожидается развитие дождевого паводка с ростом уровня воды до 1-2 м. Наиболее интенсивные подъемы будут отмечаться в западной части Московской области, с приближением к уровню высокого паводка, что считается опасным погодным явлением. Ожидается затопление и подтопление пойм и пониженных участков территории, а также расположенных в них построек. Увеличится площадь подтоплений в Можайском районе и городском округе Наро-Фоминск.