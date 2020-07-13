Роскачество: Российские покупатели стали внимательнее

Пандемия изменила потребительское поведение россиян. К такому выводу пришлли эксперты Роскачества, проанализировав итоги исследования аналитического агентства РОМИР.

Ныне подавляющее большинство - 73% потребителей в России - перед приобретением любого товара обращают внимание на дату изготовления продукта, а также на данные на упаковке. Год назад таких было лишь 63%.

Наибольшее внимание россияне обращают на дату изготовления продукта - 75% (против 65% в прошлом году), на его состав - 51% (против 39% в прошлом) и массу - 42% (против 34% в прошлом)", - говорится в сообщении Роскачества. Самым незначительным показателем стала информация об энергетической ценности продукта и содержании в нем микро- и макроэлементов (12% и 10% соответственно). Кроме того, при покупке продуктов питания все больше людей стало доверять рекомендациям друзей, знакомых и родственников - 43% (против 35% в 2019 году). Не ищут информацию о качестве приобретаемых товаров только 5% покупателей, отмечают эксперты.

Исследование проведено специально для Роскачества: были опрошены 1500 респондентов среди взрослого постоянно проживающего населения России в возрасте от 18 лет из 77 субъектов РФ.