Рособрнадзор: ЕГЭ по физике и истории прошел без сбоев

ЕГЭ по физике и истории прошли 13 июля штатно, без серьезных сбоев и нарушений. Об этом сообщает Рособрнадзор.

158 тысяч человек сегодня сдавали физику, и еще почти 120 тысяч - историю. Свои результаты по этим предметам они получат не позднее 27 июля.

Напомним, в этом году ЕГЭ нужно только тем выпускникам одиннадцатых классов, кто собирается поступать в вузы. Таких, конечно, большинство. В ближайшее время они будут сдавать:

16 июля - обществознание, химию.

20 июля - биологию и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам.

22 и 23 июля - иностранные языки - устно.

24 и 25 июля - это резерв. Для тех, кто пропустил экзамен по уважительной причине в основные дни.

Но есть еще и дополнительный период ЕГЭ в августе. 3 августа - пройдут география, литература, информатика, биология, история, иностранные языки - устная часть.

5 августа - русский язык.

7 августа - обществознание, химия, физика, профильная математика и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

8 августа - резерв по всем предметам.

Выпускников рассаживают по одному за парту, зигзагом, на расстоянии 1,5 метра. В среднем в каждом классе - не более 8 человек. Перед каждым экзаменом в аудиториях проводится уборка, стоят дозаторы с антисептиками. Организаторы и учителя на ЕГЭ находятся в масках и перчатках. И впервые на экзаменах по всей России работают 12 тысяч медработников. Они измеряют температуру на выходе в школы у выпускников и учителей.