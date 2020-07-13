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13.07.2020 16:04
Рубрика: Общество

Рособрнадзор: ЕГЭ по физике и истории прошел без сбоев

Текст: Ксения Колесникова

ЕГЭ по физике и истории прошли 13 июля штатно, без серьезных сбоев и нарушений. Об этом сообщает Рособрнадзор.

158 тысяч человек сегодня сдавали физику, и еще почти 120 тысяч - историю. Свои результаты по этим предметам они получат не позднее 27 июля.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Выпускники пишут ЕГЭ по физике и истории

Напомним, в этом году ЕГЭ нужно только тем выпускникам одиннадцатых классов, кто собирается поступать в вузы. Таких, конечно, большинство. В ближайшее время они будут сдавать:

16 июля - обществознание, химию.

20 июля - биологию и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам.

22 и 23 июля - иностранные языки - устно.

24 и 25 июля - это резерв. Для тех, кто пропустил экзамен по уважительной причине в основные дни.

Но есть еще и дополнительный период ЕГЭ в августе. 3 августа - пройдут география, литература, информатика, биология, история, иностранные языки - устная часть.

Фото: Александр Корольков
За школьниками на ЕГЭ присматривает искусственный интеллект

5 августа - русский язык.

7 августа - обществознание, химия, физика, профильная математика и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

8 августа - резерв по всем предметам.

Выпускников рассаживают по одному за парту, зигзагом, на расстоянии 1,5 метра. В среднем в каждом классе - не более 8 человек. Перед каждым экзаменом в аудиториях проводится уборка, стоят дозаторы с антисептиками. Организаторы и учителя на ЕГЭ находятся в масках и перчатках. И впервые на экзаменах по всей России работают 12 тысяч медработников. Они измеряют температуру на выходе в школы у выпускников и учителей.

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