Российские и абхазские военные провели совместное учение

На территории Абхазии прошли крупные учения, в которых, помимо солдат и офицеров дислоцированной в республике 7-й российской военной базы, участвовали подразделения местной армии.

По сообщению пресс-службы Южного военного округа, активную фазу маневров организовали на побережье Черного моря, где мотострелки во взаимодействии с частями противовоздушной обороны, разведчиками и артиллеристами решали оборонительные и наступательные задачи. Все они защищали побережье от условного противника. "Разнородные подразделения России и Абхазии в начале недели были подняты по тревоге и выдвинулись на полигоны для выполнения совместных задач.

Учение проводилось на полигонах Нагвалоу и Цабал при взаимодействии с министерствами и ведомствами республики, в ходе которых батальонные тактические группы отработали огневые задачи под прикрытием армейской авиации", - сообщили в штабе ЮВО.

На завершающем этапе учения военные поразили более тысячи наземных и воздушных объектов условного противника - это была и пехота, и вражеские самолеты. В общей сложности в совместных учениях командование задействовало более двух тысяч военнослужащих и свыше 300 единиц техники. В том числе зенитные ракетные комплексы С-300, танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А, противотанковые ракетные комплексы "Штурм", самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация", гаубицы Д-30, реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", минометные установки "Сани", машины связи на базе БТР-80 и вездеходы на шасси КамАЗа.

Напомним, что Соглашение, определяющее предназначение, порядок формирования, развертывания и применения объединенной группировки российских войск и вооруженных сил Абхазии, было подписано в Москве 21 ноября 2015 года. Год спустя Госдума ратифицировала этот документ. Объединенная группировка предназначена, цитируем, для "адекватного реагирования на вооруженное нападение (агрессию), а также на другие угрозы военной безопасности в отношении любой из сторон".

Известно, что организация и проведение общих мероприятий, в том числе двусторонних учений, осуществляются на основании совместных директив генеральных штабов двух стран.

В состав группировки от российской стороны входит наша 7-я военная база, оперативно подчиняющаяся командованию Южного военного округа. От Абхазии - два отдельных мотострелковых батальона, артиллерийская и авиационная группы, а также отдельный отряд специального назначения.

В мирное время за взаимодействие входящих в эту группировку подразделений отвечает оперативная группа. В нее включены представители обеих сторон. Возглавляет эту группу, как правило, командир российской военной базы. А в период непосредственной угрозы агрессии и в военное время войска объединенной группировки переподчиняются командующему, которого назначают в министерстве обороны РФ.