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13.07.2020 07:00
Рубрика: Общество

Российские предприятия захоронили рекордное количество мусора

Текст: Татьяна Ткачева
Количество захороненных за год промышленных отходов резко выросло, обнаружила аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Они весят, как 200 пирамид Хеопса, - 1,2 миллиарда тонн, говорится в исследовании компании, которая анализировала ситуацию за 2019 год (есть в распоряжении "Российской газеты").
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Большая часть этого "делового мусора" приходится на добычу угля, металлических руд и прочих полезных ископаемых - камень, песок, глина, соль, асбест, а также алмазы.

НКО привлекут к раздельному сбору мусора

"Захоронение - это финальный этап "жизни" отходов, поясняют аналитики, когда они уже не подлежат дальнейшей утилизации, либо когда предприятие считает дальнейшую переработку экономически неэффективной. Отходы изолируются на специальных полигонах и в хранилищах, чтобы предотвратить попадание вредных веществ в окружающую среду".

За последнее время самым урожайным на промотходы был 2007 год. Доля их захоронений достигла 27 процентов. В минувшем году их было 15 процентов. Самый маленький объем зафиксирован в 2015 году - всего 7 процентов.

Захоронения непрерывно росли на протяжении последних пяти лет, говорится в исследовании. А, по данным экспертов "РГ", объем накопленных в стране всех отходов - промышленных, строительных, бытовых - подошел к психологической отметке, достигнув 100 миллиардов тонн. И есть серьезные проблемы с их утилизацией. Об этом - комментарии наших экспертов.

Риски растут

Елена Трубникова, президент FinExpertiza:

- Для современного государства одной из важнейших целей в области экологии является именно сокращение захоронений и увеличение доли переработки и утилизации промышленного и бытового мусора. В России огромная часть отходов остается на хранении - производственных мощностей не хватает, промышленный мусор накапливается, его не успевают ни переработать, ни захоронить. Это, безусловно, создает экологические риски, а запаздывающее развитие мусорной отрасли лишает российскую экономику новых технологичных мощностей и дополнительных инвестиций.

Технологии ждут своего часа

Леонид Хазанов, промышленный эксперт, кандидат экономических наук (Москва):

- Настолько сильный рост генерации отходов связан в немалой степени с ухудшением условий разработки месторождений полезных ископаемых и падением качества добываемого минерального сырья. Это приводит к расширению отвалов и хвостохранилищ. Для России подобное количество отходов имеет критичное либо близкое к нему значение. Площадь земель, занятых свалками, полигонами, отвалами и другими объектами накопления и захоронения отходов, достигла четырех миллионов гектаров, превосходя территорию Бельгии или Молдовы. И эта площадь продолжает увеличиваться, нанося огромный вред почве, подземным водам, атмосфере, флоре и фауне.
Основное кассовое исполнение нацпроекта "Экология" планируется в IV квартале

Объем накопленных в стране отходов (промышленных, строительных, бытовых) достиг 100 миллиардов тонн, однако рециклируется лишь малая их часть. На сегодняшний день основной технологией переработки ряда отходов металлургии и химии является выпуск из них строительных материалов. Однако не все имеют подходящий состав, к тому же есть правовые и нормативно-технические ограничения. Например, отсутствуют нормы, разрешающие применение в дорожном строительстве фосфогипса, образующегося в процессе производства фосфорных удобрений. Поэтому дорожники отказываются его брать.

Рециклинг же металлургических отходов с получением из них дополнительных количеств металлов затрудняется сложностями технологий и большими затратами. Отходы целлюлозно-бумажной промышленности и добычи нефти практически никак не перерабатываются. Хотя я думаю, что в архивах российских научно-исследовательских институтов есть масса соответствующих разработок, ждущих своего часа.

Выход есть, но дорогой

Рафаил Исъемин, директор научно-образовательного центра "Новые наукоемкие технологии эффективного использования продуктов переработки и утилизации техногенных образований и отходов для автономной энергетики" (Тамбовский государственный технический университет):

- В угольной промышленности, по моему мнению, основную проблему образует накопление угольного шлама, который образуется в результате обогащения угля. Это очень мелкие частицы, похожие по размерам на частицы крахмала.

Насколько я знаю, реально работающих технологий по утилизации угольного шлама нет. Сжигать его в коммунальных котельных сложно. Мы в 2003 году пробовали так делать в Ростовской области. Наши котлы позволяли сжигать шлам, но расход топлива был очень большим из-за низкой теплоты его сгорания.

Совместно с Объединенным институтом высоких температур РАН (лаборатория "Распределенной генерации") мы проводим исследования по производству пеллет из смеси угольного шлама и биомассы (соломы). Получается вполне нормальное топливо с теплотой сгорания, как у хороших сортов бурого угля. Такие пеллеты можно сжигать в коммунальных котельных.

Интерес к ним проявили некоторые компании. Но стоимость оборудования для гранулирования такого смесевого топлива очень высока. Этот вопрос должен решаться на уровне руководства региона. Собственно, так и было, когда мы в 2002 году начали заниматься угольными котельными Ростовской области. Однако по мере газификации интерес к использованию угля в коммунальной энергетике падает. Это касается всех регионов европейской части России.

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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