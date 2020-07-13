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13.07.2020 21:27
Рубрика: Общество

С 2021 года Россия начинает лунную программу

Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин рассказал о лунной программе России.

"С начала следующего года Россия начинает свою лунную программу. Начнется все с запуска аппарата "Луна-25", он сядет на поверхность естественного спутника Земли. Далее будут и другие космические аппараты: "Луна-26", "Луна-27", - рассказал Дмитрий Рогозин в интервью радио "Комсомольская правда".

Он подчеркнул, что Луна является ближайшим к планете объектом, который требует тщательного изучения.

Кроме того, Рогозин объяснил, почему России не следует соперничать по числу космических запусков с другими государствами.

"В СССР, как мне рассказывали, на Байконуре запускали около 100 ракет за год, а теперь это никому и не снилось, и не нужно. Ракеты в настоящее время - средства передвижения, которое должно вывести на орбиту конкретные аппараты. Ранее запускали спутник, которые жил по три года, а то и по одному, пусков нужно было больше. А сейчас срок службы у них до пятнадцати лет. Поэтому пусков и меньше, - объяснил ситуацию Рогозин, сообщает сайт KP.Ru.

Рогозин рассказал о сотрудничестве с Китаем в полетах на Луну

Глава Роскосмоса рассказал также о пусковой программе, которая существует в настоящее время. Она состоит из четырех частей. Первая - аппараты для обороны и безопасности государства. Вторая - космические аппараты, которые делает "Роскосмос" и выводит в интересах экономической деятельности России: навигационный ГЛОНАСС, спутники дистанционного зондирования земли, цифровое телевидение, связь и так далее.

"Третья часть - аппараты для науки. Например, запуск космической обсерватории "Спектр-РГ", которая в настоящее время находится на расстоянии в 1,5 миллионов километров от нашей планеты, в точке Лагранжа L2, и обеспечивает для фундаментальной космической науки обзор всего звездного неба", - сказал глава государственной корпорации.

Четвертое, последнее направление - это коммерческая деятельность которая теперь "полностью деформирована санкционной политикой Америки".

Общество Космос Правительство "Роскосмос" Освоение Луны

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