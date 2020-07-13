Сафронову предъявили обвинение в госизмене

Советнику главы Роскосмоса и бывшему журналисту "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивану Сафронову следствие ФСБ официально предъявило обвинение в госизмене. До этого он находился в статусе подозреваемого.

"Моему подзащитному предъявили обвинение по ст. 275 УК РФ "Государственная измена". Вину он не признает", - сообщил ТАСС адвокат Иван Павлов.

По словам защитника, в тексте постановления не содержится конкретных данных о том, в чем обвиняют Сафронова. То есть там не говорится о том, получил ли Сафронов материальное вознаграждение от чешской спецслужбы, ни данных о том, что именно он передал, ни когда это произошло, ни какой-либо другой конкретики.

При этом, как ранее сообщили адвокаты, следствие ФСБ считает, что Сафронова в 2012 году завербовали сотрудники чешской разведки. В 2017 году он передал ее представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил РФ в странах Африки и Ближнего Востока.

По данным следствия ФСБ, все эти данные предназначались в итоге для спецслужб США. По данным защиты, оперативное дело на Сафронова насчитывает семь томов материалов.