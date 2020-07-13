Сенатор: "Кубань-вино" и башкирский гусь смогут стать местными брендами

В конце июля вступает в силу закон о географических указаниях, который расширит возможности регионов по защите и продвижению своих местных брендов. О том, что изменится для производителей таких товаров и какую выгоду получат местные бюджеты, "Российской газете" рассказала соавтор закона, глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

"Закон вступает в силу 27 июля, его очень ждут в регионах. Это новая веха: мы ввели в Гражданский кодекс новый объект интеллектуальных прав. И теперь у наших субъектов появится возможность продвигать свои товары - народно-художественные промыслы, продукцию сельского хозяйства", - отметила сенатор.

Она напомнила, что почти три года назад спикер Совфеда Валентина Матвиенко дала коллегам поручение зарегистрировать по два местных бренда в своих регионах на основании действующего законодательства - о наименовании происхождения товара.

Эта работа показала, что нормативная база требует расширения. Дело в том, что сейчас зарегистрировать локальный бренд можно только в том случае, когда он целиком производится в конкретной местности из местных же материалов. Такой продукции в России немало. Это и знаменитое вологодское масло, и башкирский мед, и камчатская нерка.

"Сегодня у нас 244 таких зарегистрированных объектов интеллектуальных прав", - рассказала Лилия Гумерова.

Но есть немало изделий местной промышленности с частичной локализацией. Защитить права их производителей и призван новый закон о географических указаниях. Для регистрации такого бренда достаточно, чтобы хотя бы одна, но существенная составляющая производства была характерна только для данного региона. "Например, в нем используется особый вид глины, муки или росписи", - пояснила сенатор.

Еще одно отличие от правил регистрации наименования происхождения товара - заключение о наличии уникальных свойств выдает не федеральный, а региональный орган исполнительной власти. На этом основании изделие можно будет зарегистрировать в Роспатенте.

После вступления в силу закона о географических указаниях защитить свои права смогут производители многих кубанских и крымских вин, например, "Кубань-вино". Уже готовы регистрироваться по новым правилам башкирский гусь, белебеевский сыр, а также множество товаров народных промыслов.

Лилия Гумерова рассказала, что товары с географическим указанием пометят особым знаком, чтобы потребители сразу могли узнать оригинальную и качественную продукцию. Сенатор уверена, что новая форма защиты местных брендов пополнит бюджеты регионов.

Кроме того, Россия сможет расширить ассортимент национальной продукции, пользующейся спросом за рубежом. "Это новая страница продвижения наших товаров как на внутреннем, так и на внешнем рынке, поскольку мы сможем обеспечить защиту наших товаров и на основании международного законодательства, в котором есть норма о географических указаниях", - отметила сенатор.

При этом парламентарий подчеркнула, что нормативная база - это только часть успеха. Для того, чтобы российские производители смогли эффективно пользоваться новыми возможностями, их надо этому обучить как в экономическом, так и в юридическом плане. По словам Гумеровой, с регионами обсуждается возможность возложить обязанности по работе с местными брендами на одного из вице-губернаторов.

Кроме того, сенаторы планируют использовать зарубежный опыт защиты и продвижения товаров с защищенными географическими указаниями. Как только позволит эпидемиологическая ситуация, члены Совфеда проведут совещание с французскими коллегами, отложенное из-за коронавируса на более поздний срок.