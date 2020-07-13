Шарлиз Терон играет сильную женщину в слабом боевике "Старая гвардия"

Интернет-сервисы пытаются удерживать зрителя, как женщина мужчину, который вот-вот может уйти к другой. Скоро ведь, согласно всеобщим ожиданиям, откроются кинотеатры. Вот сервисы умело подсовывают любимые привычки и подстраиваются под вкусы, мол, ты, дорогой зритель, привык летом к боевикам - мы выпустим, не волнуйся. И чтобы в них были звезды первой величины? Пожалуйста! И про твои пристрастия к экранизациям комиксов не забыли. Сервис Netflix, в соответствии с этими правилами, выпустил двухчасовой боевик с Шарлиз Терон в главной роли под названием "Старая гвардия (The Old Guard). Фигурирует и российский перевод "Бессмертная гвардия" - в нем больше правды и интриги.

Как ни странно, это сейчас прозвучит, но этот экранизированный комикс можно смотреть в нашей стране всей семьей. Во-первых, Netflix дает возможность "расшарить" подписку между несколькими людьми, во- вторых, картинку можно вывести на самый большой экран, который есть в доме. Это техническая сторона вопроса. А в плане содержания такое утверждение оттого, что в нашей стране поколение старшее помнит фильм "Молодая гвардия" и одноименную книгу писателя Александра Фадеева. Зачем же лишать таких людей возможности оценить новый фильм фразами, которые начинаются со слов "А в наше время..."? Тем более, что принцип построения картин - один и тот же - отряд бесстрашных воинов ведет борьбу, и он бессмертен.

Если в случае с "Молодой гвардией" бессмертен в памяти людской, то в случае с комиксом - бессмертен по сюжету. Предложим вспомнить еще фильм "Горец" - тот самый, из которого потом разрослась целая киновселенная - и его главного героя - бессмертного воителя Коннора Маклауда. В "Старой гвардии" принцип бессмертия другой, но суть та же - воины разных эпох объединяются и служат добру и миру во всем мире на протяжении тысячелетий. Возглавляет отряд Андромаха Скифская - попробуйте, отталкиваясь от имени, посчитать, сколько лет этой вечно молодой женщине. Если ваши дети при этом еще узнают имена авторов древнегреческих трагедий, например, Софокла и Эврипида, то мы получим тот же эффект, когда, благодаря черепашкам-ниндзя молодые поколения узнают художников эпохи Возрождения.

В картине "Старая гвардия" Андромаха для своих - попросту Энди. И с первых же кадров фильма мысленно хвалишь Шарлиз Терон, которая играет эту роль, за проведенные в спортзале годы. Она буквально выковала из себя образ сильной женщины, продолжающей ряд, в который можно поставить Зену-королеву воинов, Чудо-женщину, Черную вдову, Женщину-кошку и Капитана Марвелл. При просмотре можно говорить о жизнях, которые прожила по сюжету Андромаха, а можно и о жизнях - сиречь ролях - актрисы Шарлиз Терон. И каждый ее поклонник, зритель новой "Старой гвардии", обязательно вспомнит фильм "Безумный Макс. Дорога ярости", где героиня Терон перекликается с той, что предстает на экране сейчас.

Сравнения такие вовсе не случайны - в фильме "Старая гвардия" вторично многое. Говоря точнее, почти все. Все это мы уже где-то видели. И драки, и историю про предателей, верность и бессмертие. И людей, которые несут бремя вечной жизни сквозь века. "Я на свою беду бессмертен" - говаривал барон Мюнхгаузен в исполнении Олега Янковского, вложив в эти слова всю боль и потери, которые приносит вечная жизнь.

"Старогвардейцам" это понятно, как никому. Трагический монолог на тему бессмертия в фильме произносит один из бойцов Бук - Маттиас Шонартс, рассказывая свою историю. Еще одна легенда о жизни в вечности служит в фильме крючком к продолжению. Ее, как лассо, накидывают на зрителя - он раскрывает скупую информацию о подробностях истории Андромахи Скифской. К тому же - как только в фильме появляется этот эпизод, связанный с ней, и пронесенном ею сквозь века чувстве вины, смотрящий не может перестать думать именно об этой линии. Она самая оригинальная в фильме и посвящена мучениям не моральным, но физическим, с которыми приходится жить вечность.

Еще свежести новому творению Netflix добавляет персонаж Кики Лэйн - это девушка которая только-только прошла инициацию (во время боевых действий в Афганистане!) и пополнила ряды бессмертных. Зритель открывает для себя особенности и правила отряда бессмертных вместе с ней (также прием старый, как мир, - смотреть глазами новичка на то, что происходит).

Новаторства в ленту могла бы добавить линия, связанная с медициной будущего. Говорят же футурологи и визионеры, что вскоре люди, благодаря новым технологиям, станут гораздо дольше жить, и с этим нужно будет что-то делать. Однако линия медицинская не выходит за пределы той, что обозначена, например, в картинах про Джеймса Бонда. Маньяк, который пытается изменить мир, не замечая, что его благие намерения давным-давно уже - зло во плоти. В роли медика-маньяка - Гарри Меллинг.

Режиссер Джина Принс-Байтвуд не вышла за рамки самого обычного фильма, хотя актерский состав давал ей безграничную фору своими возможностями и умениями. В ленте также снимались Лука Маринелли, Марван Кензари, Вероника Нго, Чиветель Эджиофор и другие. Есть в нем и русская линия - артист Андрей Заяц играет российского пилота, и слова Андромахи, обращенные к нему, станут ключевыми в фильме. Режиссер не только не вышла за рамки, но еще и ограничила себя, старательно загнав свое творчество в узкую колею современных требований. У нее в ленте - и азиаты, и афроамериканцы, и однополая любовь, и - да - как венец творения - женщина, сила которой способна изменить Вселенную к лучшему. Последнее явно рассчитано на апологетов движения #metoo. Когда правила и конъюнктура заменяют полет фантазии, от такого творения ждать ничего хорошего не приходится.

Тем не менее нужно признать, что боевик смотрится очень легко, не сильно отличаясь в этом плане от тех блокбастеров, которые летом идут в кинотеатрах. В "Старой гвардии" нет тягучести "Ирландца" Мартина Скорсезе, фильма, который на том же сервисе Netflix идет три часа и двадцать минут. Но есть острота ощущений и легкость - порой иногда даже чересчур чрезмерная - неплохо бы ее "утяжелить" хоть каким-то смыслом. Так что, продолжая сравнение сервисов и кинотеатров с женщиной и мужчиной, в данном случае - либо ей придется изобрести все же что-то новое, либо он уйдет к другой.

Кстати

Комикс "Старая гвардия" выпустило издательство Image Comics в феврале 2017 года. Интересующиеся могут обратиться к литературному первоисточнику.