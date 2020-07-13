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13.07.2020 18:06
Рубрика: Общество

Показали киберкласс

Компьютерные игры прописываются в школе
Текст: Ксения Колесникова
Гаджеты, IT-технологии, компьютерные игры и киберспорт - для современных детей совершенно привычные вещи. Как превратить их из развлечения в полезный помощник для образования? Все просто: в игры можно не только играть, но и самим их разрабатывать.
Ребята создали виртуальные головоломки, платформеры и стратегии. Играй хоть за космического пилота, разрушающего астероиды, хоть за гонщика на киберпанк-машине. Фото: Reuters Ребята создали виртуальные головоломки, платформеры и стратегии. Играй хоть за космического пилота, разрушающего астероиды, хоть за гонщика на киберпанк-машине. Фото: Reuters
Ребята создали виртуальные головоломки, платформеры и стратегии. Играй хоть за космического пилота, разрушающего астероиды, хоть за гонщика на киберпанк-машине. Фото: Reuters

Этим и занялись школьники и студенты - участники онлайн-челленджа Кружкового движения национальной технологической инициативы (НТИ). Цель челленджа - разработать мобильную игру в самом развивающемся сейчас игровом жанре - hypercasual. Это игры без сложного сюжета с максимально простым управлением и понятной целью. Одновременно команды проходили образовательную программу: изучали геймдизайн, программирование, аналитику, монетизацию и другие направления.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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В итоге 865 ребят создали свои уникальные головоломки, платформеры и стратегии. Сюжет везде был разный: можно было играть за космического пилота, разрушающего астероиды. Или за ученика, скучающего на уроке геометрии. За гонщика на киберпанк-машине и даже за собаку археолога и за мастера меча! Общее у этих игр то, что они привлекают внимание к актуальным проблемам в образовании, экологии и обществе.

Проект реализуется при поддержке Минпросвещения России. Лучшими признаны команды из Москвы, Севастополя, Барнаула, Перми, Петрозаводска, Киева, Челябинска, Уфы. Самый юный финалист учится в 8-м классе.

Сейчас победители под руководством экспертов игровой индустрии дорабатывают свои проекты до полноценных игр. По итогам GameNet-челленджа несколько игр выйдут на рынок Национальной технологической инициативы - GameNet НТИ, а их разработчики будут сотрудничать с компаниями - лидерами игровой сферы.

Чтобы создать свою игру, школьнику нужно уметь программировать, знать основы геймдизайна

Кстати, лучшие образовательные практики Кружкового движения НТИ при поддержке министерства просвещения появятся в регионах. Сейчас в России создается общероссийская сеть технологических кружков. А осенью намечен запуск Национальной технологической олимпиады для школьников, которая позволит лучшим ребятам-технарям создавать свои инженерные разработки и поступать в ведущие вузы.

Кстати 

Как рассказал "РГ" директор ГБОУ ДПО "Московский центр "Патриот.Спорт" Матвей Говорущенко, Россия первой признала киберспорт официальным видом спорта еще в 2001 году. Интерес к киберспортивным дисциплинам часто становится первым шагом к изучению программирования, web-дизайна или 3D-моделирования. Более того, компьютерные игры могут помочь в изучении обычных школьных предметов.

- Московская школа № 868, например, внедряет в образовательный процесс компьютерные игры и передовые технологии, - говорит Матвей Говорущенко. - Дисциплины с патриотическим уклоном - World of Tanks и "Калибр" - хорошо дополняют уроки истории. В них воссозданы исторически достоверные элементы вооружения и обмундирования, что позволяет детям наглядно изучать события прошлого нашей страны. Занятия физкультурой становятся интереснее с использованием танцевального симулятора Just Dance, а теоретические занятия можно проводить с помощью FIFA 20, изучая действия игроков на поле и тактические схемы. В программу уроков лингвистики, русского и иностранных языков можно включить разбор речи персонажей, особенности их интонаций и акцентов. Многие игры издаются на оригинальном языке разработчиков и требуют от ребенка хотя бы базового понимания грамматики, синтаксиса и, конечно, большого словарного запаса.

Общество Образование Правительство Минпросвещения

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