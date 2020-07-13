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13.07.2020 17:57

Сянгану будут обеспечены стабильность и процветание

Принятие Закона о защите национальной безопасности в САР Сянган нацелено на защиту национального суверенитета и безопасности всей страны и обеспечение стабильности и процветания Сянгана. Об этом заявил заместитель директора Китайского НИИ по изучению Сянгана Китайской академии общественных наук Хуан Пин в ходе интервью корреспонденту "Россия-Китай: главное".
Китай сможет дать США и другим западным странам эффективный отпор при решении проблем Сянгана. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Китай сможет дать США и другим западным странам эффективный отпор при решении проблем Сянгана. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Китай сможет дать США и другим западным странам эффективный отпор при решении проблем Сянгана. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Хуан Пин отметил, что публикация и реализация Закона о защите национальной безопасности в САР Сянган, учреждение таких органов, как Комитет по защите национальной безопасности САР Сянган и Управление по обеспечению национальной безопасности в Сянгане, предоставили специальному административному району как правовую основу для решения вопросов национальной безопасности, так и соответствующие правовые механизмы и институты эффективного обеспечения социально-экономического развития, процветания и стабилизации Сянгана. Кроме того, этот закон восполнит пробелы в законодательстве Сянгана. Он совместно с Основным законом Сянгана и Конституцией КНР представляет прочные гарантии для восстановления нормального общественного порядка Сянгана и прав местных жителей на свободу и демократию в соответствии с законом.

Хуан Пин также указал, что используя Закон о защите национальной безопасности в САР Сянган в качестве предлога, США ввели в отношении Китая очередные санкции, в одностороннем порядке отменили специальный тарифный режим для Сянгана. Эти действия непременно навредят не только различным сторонам, но и самим Штатам. Что касается западного общественного мнения и публикаций западных СМИ о том, что данный закон повредит статусу Сянгана в качестве международного финансового центра, Хуан Пин заявил: "Статуса Сянгана в качестве международного финансового центра обусловлен историческими факторами, а не тем, что какая-либо страна соизволила ему такой статус присвоить. Тем более никакая страна не сможет изменить данный статус с помощью санкций".

Хуан Пин подчеркнул, что сейчас самая мощная контрмера Китая против США состоит в том, чтобы как можно скорее претворить в жизнь нормы, содержащиеся в Законе о защите национальной безопасности в САР Сянган. С помощью неоспоримых фактов и конкретных действий Китай сможет дать США и другим западным странам эффективный отпор, отстоять свои интересы и защитить национальную безопасность.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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