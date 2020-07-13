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13.07.2020 02:07
Рубрика: Общество

Синоптики предупредили о ливнях и резком похолодании в Москве

Два дня ливней, сильный ветер и резкое похолодание. Такой неутешительный прогноз озвучили столичные синоптики. Жителям Москвы и области пора доставать теплые вещи.

Фото: РИА Новости
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Начиная со вторника, небо затянут низкие черные тучи, из которых дождь будет идти большую часть времени. Ожидаются очень интенсивные ливни. При этом ветер усилится до 20 метров в секунду, а воздух остынет до 14-19 градусов.

"При таких порывах ветра и такой влажности воздуха, близкой к 100 процентам, будет казаться, что на улице еще холоднее. Такая температура климатически характерна для июля в Нарьян-Маре, а этот город еще севернее полярного круга", - подчеркнул научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, характер погоды изменится кардинально - она будет осенней. Жителям столичного региона стоит морально готовиться к затяжным дождям в среду и четверг. Прекратятся осадки ближе к концу недели, пишет со ссылкой на синоптика РИА Новости.

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ

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