Синоптики предупредили о ливнях и резком похолодании в Москве

Два дня ливней, сильный ветер и резкое похолодание. Такой неутешительный прогноз озвучили столичные синоптики. Жителям Москвы и области пора доставать теплые вещи.

Начиная со вторника, небо затянут низкие черные тучи, из которых дождь будет идти большую часть времени. Ожидаются очень интенсивные ливни. При этом ветер усилится до 20 метров в секунду, а воздух остынет до 14-19 градусов.

"При таких порывах ветра и такой влажности воздуха, близкой к 100 процентам, будет казаться, что на улице еще холоднее. Такая температура климатически характерна для июля в Нарьян-Маре, а этот город еще севернее полярного круга", - подчеркнул научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, характер погоды изменится кардинально - она будет осенней. Жителям столичного региона стоит морально готовиться к затяжным дождям в среду и четверг. Прекратятся осадки ближе к концу недели, пишет со ссылкой на синоптика РИА Новости.