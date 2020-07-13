Скончался знаменитый востоковед Евгений Челышев

Знаменитый востоковед, академик РАН Евгений Челышев скончался сегодня в Москве в возрасте 98 лет. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Институт востоковедения Российской академии наук.

Челышев был одним из самых известных в мире специалистов по культуре и литературе Индии и считался одним из создателей советской и российской школы исследования современной восточной литературы и культуры. Он написал свыше десятка книг и несколько сотен научных статей по индологии, сравнительному литературоведению, культурологии, по проблемам русской культуры в мировом контексте.

Челышев родился 27 октября 1921 года в Москве, в 1939 году был призван в армию, а 24 июня 1945 года принимал участие в Параде победителей на Красной площади. "Я, старший лейтенант, стоял на Красной площади, а затем проходил в маршевых колоннах мимо Мавзолея, где стояли Сталин, Жуков, Рокоссовский, все наше командование. После страшной войны для меня это было точно сказка - вдруг оказаться на Красной площади, в центре Москвы, в центре страны, откуда, собственно говоря, организовывалась Победа, где ковалась наша великая держава", - вспоминал о тех событиях он буквально пару месяцев назад.

После окончания войны он поступил в Военный институт иностранных языков Красной Армии, защитил кандидатскую диссертацию "Современная общественно-политическая терминология литературного хинди (по материалам прессы на языке хинди)". Много лет работал в Институте востоковедения АН СССР, возглавлял профильную кафедру в МГИМО.