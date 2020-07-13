СМИ рассказали о желании Дональда Трампа продать Пуэрто-Рико

Президент США Дональд Трамп высказывал идею продажи острова Пуэрто-Рико в 2017 году, когда эта американская территория сильно пострадала от разрушительного урагана Мария. По словам Элейн Дюк, которая в 2017-2018 годах исполняла обязанности министра внутренней безопасности в администрации Трампа, глава государства был недоволен местными властями и не желал раскошеливаться на восстановление разрушенной инфраструктуры.

В интервью для газеты The New York Times Дюк утверждала, что глава Белого дома подошел к решению проблемы не как президент, а как бизнесмен. "А мы можем передать электроснабжение на аутсорсинг? А может быть, продать остров? Или, знаете, избавиться от этого актива?" - примерно такими идеями он забрасывал своих советников после масштабных разрушений на острове от урагана, число жертв которого местные власти оценили в три тысячи человек. На протяжении нескольких месяцев местные власти не могли восстановить бесперебойную подачу электричества.

Ликвидация последствий урагана и восстановление пострадавших поселений стали предметом затяжного конфликта между Трампом и властями Пуэрто-Рико. Последние упрекнули федеральный центр в медлительности, ведь Конгресс США одобрил пакет помощи на восстановление в размере 17 миллиардов долларов только в январе 2020 года, наложив при этом строгие ограничения на его расходование. Мэр крупнейшего на острове города Сан-Хуан Кармен Круз раскритиковала Белый дом за политизацию катастрофы. Президент в долгу не остался и в свою очередь обвинил руководство острова в коррупции и неэффективном использовании ресурсов, чем якобы и была вызвана задержка.

Трамп отнесся к пострадавшей территории США как к убыточному бизнес-активу

Впрочем, по словам экс-чиновницы, всерьез идея продажи Пуэрто-Рико так и не обсуждалась в администрации. Этот остров имеет статус неинкорпорированной организованной территории под управлением США, не являясь собственностью Вашингтона. Местные жители являются гражданами США, но действие конституции там ограничено, они не голосуют на американских выборах. На острове, где по американским меркам высокий уровень госдолга и безработицы, развито местное самоуправление. В ноябре там пройдет уже шестой в истории Пуэрто-Рико референдум о полноправном вхождении в состав США, но окончательно утвердить это может только американский Конгресс, где немало противников такого шага.

Слова Дюк следует воспринимать с поправкой на то, что она после ухода из администрации стала критиком Трампа, назвав его помешанным на сговорах о теневом госаппарате. Кроме того, и сама она в 2017 году подверглась критике за реакцию федеральных властей на кризис в Пуэрто-Рико. В то же время риелторский подход к территориям действительно не чужд нынешнему хозяину Белого дома.

Ранее он выражал интерес к приобретению Гренландии, которая является территорией в составе Дании и имеет права широкой автономии. Трамп называл это "крупной сделкой по приобретению недвижимости", утверждая, что Дания несет значительные финансовые убытки из-за Гренландии.

Кто в ответе за "корону"

Белый дом усиливает давление на главного эксперта по инфекционным заболеваниям США, доктора Энтони Фаучи. Представитель американской администрации на условиях анонимности сообщил CNN, что "несколько чиновников Белого дома обеспокоены тем, что доктор Фаучи много раз ошибался в очевидных вещах". Он предоставил длинный список примеров, сославшись на комментарии Фаучи в начале пандемии и ссылки на прошлые интервью. Эти примеры включали в себя высказывания медика, преуменьшающего опасность коронавируса на ранней стадии пандемии, и цитату из его заявления в марте, когда Фаучи сказал: "Люди не должны ходить в масках". Как отметил источник, президент Дональд Трамп и Фаучи не разговаривают друг с другом и перестали общаться несколько недель назад. Напряженность в отношениях между ними возникла, когда они обвинили друг друга в недостаточном ответе на пандемию.

В недавней серии газетных и аудиовизуальных интервью Фаучи, работавший под руководством шести президентов США, позволил себе открыто возражать Трампу. Он, в частности, резко отреагировал на заявление президента о том, что "99 процентов случаев коронавируса в Соединенных Штатах были абсолютно безвредными". Трамп начал публично критиковать Фаучи в выступлениях по национальному телевидению. "Доктор Фаучи - хороший человек, но он допустил много ошибок", - сказал Трамп на прошлой неделе.

При этом, отмечают аналитики, Трамп прекрасно осведомлен, что американцы в опросах доверяют Фаучи больше, чем ему. В недавних интервью глава Белого дома открыто подверг сомнению рекомендации, которые он получил от Фаучи в начале вспышки пандемии. С Трампом согласны многие высокопоставленные чиновники в Белом доме.

Председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф, калифорнийский демократ и один из наиболее непримиримых критиков Трампа, заявил в воскресенье вечером, что любые попытки Белого дома отодвинуть на второй план или дискредитировать Фаучи "просто ужасны". По его словам, такой шаг "настолько характерен для Трампа, что он может запросто уволить доктора".

Подготовил Максим Макарычев