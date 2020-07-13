СМИ: Трамп за 3,5 года соврал более 20 тысяч раз

Президент США Дональд Трамп с момента своей инаугурации в январе 2017 года сделал свыше 20 тысяч высказываний, которые не соответствовали действительности. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на базу данных The Checker, созданной специально для этой цели.

Как отмечает издание, рубеж в 10 тысяч вводящих в заблуждение заявлений глава государства преодолел за 827 дней - к апрелю 2019 года. Спустя еще 440 дней их число превысило 20 тысяч.

По данным газеты, американский лидер позволял себе не соответствующие истине заявления по самым разнообразным внутренним и международным темам: о процессе импичмента и предшествовавших ему событиях, пандемии коронавируса, ситуации вокруг смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

The Washington Post обращает внимание, что еще в 2017 году сама идея, что Трамп будет себе позволять так много высказываний, не соответствующих действительности, казалась нелепой. В то время в день он делал в среднем менее 5 противоречивых заявлений, сейчас же речь идет о 23 в день (за последние 14 месяцев). По подсчетам газеты, по состоянию на 9 июля - за 1 267 дней нахождения в Белом доме - Трамп соврал 20 055 раз.

Больше всего неточностей президент допустил как раз 9 июля, когда давал интервью журналистам, отмечает газета. Ее сотрудники насчитали в ответах Трампа 62 ошибки.

Что касается отдельных тем, то американский лидер чаще всего вводил в заблуждение по поводу состояния экономики США, строительства стены на границе с Мексикой и снижения налогов.